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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Резервное видео и выступление не будут одинаковыми: как группа Go-A готовится к Евровидению 2021

Наталія Франчук

Креативный продюсер Национального отбора на Евровидение Наталья Франчук рассказала о подготовке к международному конкурсу. А также поделилась, что группа Go-A сейчас работает над созданием резервного видео.

По словам Наталии, за все расходы, относящиеся к постановке конкурсного номера, отвечает телеканал СТБ. UA Первый взял на себя финансовую ответственность за проживание, перелет участников и всей делегации.

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Сейчас организаторы поездки Go-A на Евровидение 2021 занимаются съемкой резервного видео группы.

В случае, если у кого-то из членов делегации Украины будет положительный тест на коронавирус, именно это видео Go-A представит, как конкурсное.

— Резервное видео и выступление на сцене Евровидения не будут одинаковыми, поскольку в Роттердаме не будет экранов в четырех плоскостях. А у нас здесь, в Украине, уникальная локация, с экранами в трех плоскостях. У нас экраны сверху, по бокам и снизу. Это локация, а не обычная сцена, — отметила продюсер.

Кроме этого, Наталья рассказала, что все страны находятся в одинаковых условиях. У всех есть час на съемку и час, чтобы быстро отправить это видео EBU.

Группа Go-A рассказали о поддержке Европы на Евровидении 2021

Участники группы Go-A о реакции Европы на песню Шум, подготовке к конкурсу и своей уникальности.

Артисты признались, что получают очень большую поддержку от иностранных поклонников. По словам солистки Екатерины Павленко, группе удалось заинтересовать международных зрителей и повысить их интерес к украинскому языку.

Фото: СТБ

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