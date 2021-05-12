Прогноз букмекеров на Евровидение 2021: кто победит на Евровидении 2021

Уже 18 мая в Роттердаме состоится первый полуфинал Евровидения 2021. Второй полуфинал пройдет 20 мая, финал — 22 мая. Букмекеры прогнозируют победу Мальты.

В международном прогнозе букмекеров лидирует представительница Мальты — певица Destiny — 16%.

На втором месте находится Швейцария, которую будет представлять исполнитель Gjon’s Tears — 14%.

Третье место занимает представительница Франции — Barbara Pravi — 10%, которая ранее находилась на второй ступени.

Далее идет Болгария — 8%, Италия, Швеция — 7%, Литва, Исландия — 5%, Кипр — 3%, Финляндия — 2%.

Группа Go-A, которая представит Украину на Евровидение 2021, занимает 20 место — 1%. Ранее она была на 16 месте. Стоит отметить, что коллектив набрал наибольшее количество баллов, по мнению журналистов, присутствующих на первой репетиции в Роттердаме.

На последней 39 ступени с наименьших показателем букмекеров расположилась Албания — менее 1%.











Мальта, Швейцария или Франция: прогнозы букмекеров на Евровидение 2021 / 3 фотографии

Где и когда смотреть Евровидение 2021

Прямую трансляцию Евровидения 2021 в Украине можно будет посмотреть по двум телеканалам — СТБ и UΛ:Перший. Первый полуфинал 18 мая начнется в 22.00.

Подробнее где и когда смотреть Евровидение 2021 — читайте на Фактах ICTV.