Бывшая жена Dzidzio, певица Slavia (настоящее имя — Ярослава) рассказала всю правду о их разводе. Артистка призналась, что не знала о том, что ее муж заявит на всю страну о расторжении их брака, не предупредив ее.

По словам Ярославы, Dzidzio (настоящее имя — Михаил) не предупредил ее о том, что скажет публично о разводе, и это еще раз подтвердило то, что они порознь.

— Семья — это мы, и такие моменты нужно обсуждать вместе, — призналась Slavia.

Также артистка сказала, что бывший муж был категорически против ее сольной карьеры, которую она хотела начать долгое время.

— Он говорил, что хочет быть спокойным и чтобы я сидела дома. А я очень хотела играть в фильмах, но Михаил меня не брал в свои киноленты, — рассказала Ярослава.

Артистка призналась, что ночами смотрела на Dzidzio пока он спал и плакала, настолько сильной была ее любовь.

— Я плакала от счастья, мое сердце было переполнено любовью, — сказала певица.

Slavia призналась, что спустя время она начала чувствовать, что что-то не так.

— Михаил просил себя не накручивать, но я чувствовала, что мы отдаляемся. Были мысли, что он себе кого-то нашел. Я видела какие-то звонки и сообщения поздно ночью или рано утром, но ответов не получала, — сказала Ярослава.

Восемь месяцев назад Dzidzio заявил, что хочет пожить отдельно, и снял себе квартиру.

Исполнительница призналась, что несмотря на отдельное жилье, они постоянно созванивались, встречались и обедали вместе.

— Это был сложный период, но я очень понимающая женщина, — сказала исполнительница.

Кроме того, что Dzidzio не предупредив Ярославу публично объявил о их разводе, он еще и самостоятельно поспешил решать судовые вопросы.

— После того, как Михаил объявил о разводе, я через несколько дней узнала со СМИ, что состоялся суд, на который никто не явился. Я была в шоке, — поделилась Slavia.

Исполнительница призналась, что после этого она разочаровалась в их семье, поскольку по факту ее и не было.

Брак Slavia и Dzidzio

В ноябре 2013 года Ярослава и Михаил поженились после длительных отношений. Пара познакомилась во время учебы в музыкальном училище.

В апреле 2021 года стало известно, что Slavia и Dzidzio разводятся. Об этом артист сообщил в одной из телепередач, после этого Ярослава подтвердила его слова.

Фото: Slavia