Бывшая жена Dzidzio, певица Slavia (настоящее имя — Ярослава) рассказала всю правду о их разводе. Артистка призналась, что не знала о том, что ее муж заявит на всю страну о расторжении их брака, не предупредив ее.
По словам Ярославы, Dzidzio (настоящее имя — Михаил) не предупредил ее о том, что скажет публично о разводе, и это еще раз подтвердило то, что они порознь.
— Семья — это мы, и такие моменты нужно обсуждать вместе, — призналась Slavia.
Также артистка сказала, что бывший муж был категорически против ее сольной карьеры, которую она хотела начать долгое время.
— Он говорил, что хочет быть спокойным и чтобы я сидела дома. А я очень хотела играть в фильмах, но Михаил меня не брал в свои киноленты, — рассказала Ярослава.
Артистка призналась, что ночами смотрела на Dzidzio пока он спал и плакала, настолько сильной была ее любовь.
— Я плакала от счастья, мое сердце было переполнено любовью, — сказала певица.
Slavia призналась, что спустя время она начала чувствовать, что что-то не так.
— Михаил просил себя не накручивать, но я чувствовала, что мы отдаляемся. Были мысли, что он себе кого-то нашел. Я видела какие-то звонки и сообщения поздно ночью или рано утром, но ответов не получала, — сказала Ярослава.
Восемь месяцев назад Dzidzio заявил, что хочет пожить отдельно, и снял себе квартиру.
Исполнительница призналась, что несмотря на отдельное жилье, они постоянно созванивались, встречались и обедали вместе.
— Это был сложный период, но я очень понимающая женщина, — сказала исполнительница.
Кроме того, что Dzidzio не предупредив Ярославу публично объявил о их разводе, он еще и самостоятельно поспешил решать судовые вопросы.
— После того, как Михаил объявил о разводе, я через несколько дней узнала со СМИ, что состоялся суд, на который никто не явился. Я была в шоке, — поделилась Slavia.
Исполнительница призналась, что после этого она разочаровалась в их семье, поскольку по факту ее и не было.
Брак Slavia и Dzidzio
В ноябре 2013 года Ярослава и Михаил поженились после длительных отношений. Пара познакомилась во время учебы в музыкальном училище.
В апреле 2021 года стало известно, что Slavia и Dzidzio разводятся. Об этом артист сообщил в одной из телепередач, после этого Ярослава подтвердила его слова.
Фото: Slavia