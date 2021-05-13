10-я юбилейная церемония награждения победителей Национальной музыкальной премии YUNA 2021 проходит 12 мая в столичном Дворце Украина.
Шоу транслируется на главном музыкальном канала страны — М1.
В этом году событие должно было состояться 20 апреля, однако из-за локдауна в Киеве оргкомитет перенес церемонию.
Жюри путем голосования определило имена победителей в 16-ти номинациях. Они выбрали лучшие работы, которые вышли с 1 ноября 2019-го по 31 октября 2020 года.
Победители премии YUNA 2021
Лучшая песня на иностранном языке:
Serduchka — Make It Rain Champagne
Лучший электронный хит:
Tvorchi — Bonfire
Лучшая исполнительница:
alyona alyona
Лучший эстрадный хит:
Олег Кензов — По кайфу
Лучшая поп-группа:
Tvorchi
Лучшая рок-группа:
The HARDKISS
Лучший дуэт/коллаборация:
Тина Кароль та Юлия Санина — Вільна
Обновляется…
YUNA 2020
В прошлом году победителей премии YUNA 2020 объявили в онлайн-формате из-за карантина в Украине, а награждение перенесли на 2021 год.
Полный список победителей YUNA 2020, среди которых Monatik, Время и стекло, Антитела, смотрите на Фактах ICTV.