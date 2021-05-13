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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Летяк |

YUNA 2021: список победителей музыкальной премии

YUNA 2021

10-я юбилейная церемония награждения победителей Национальной музыкальной премии YUNA 2021 проходит 12 мая в столичном Дворце Украина.

Шоу транслируется на главном музыкальном канала страны — М1.

В этом году событие должно было состояться 20 апреля, однако из-за локдауна в Киеве оргкомитет перенес церемонию.

Жюри путем голосования определило имена победителей в 16-ти номинациях. Они выбрали лучшие работы, которые вышли с 1 ноября 2019-го по 31 октября 2020 года.

Победители премии YUNA 2021

Лучшая песня на иностранном языке:

Serduchka — Make It Rain Champagne

Лучший электронный хит

Tvorchi — Bonfire

Лучшая исполнительница:

alyona alyona

Лучший эстрадный хит: 

Олег Кензов — По кайфу

Лучшая поп-группа:

Tvorchi

Лучшая рок-группа:

The HARDKISS

Лучший дуэт/коллаборация: 

Тина Кароль та Юлия Санина — Вільна

Обновляется…

Читайте
Номинанты премии YUNA 2021 (ГОЛОСОВАНИЕ)

YUNA 2020

В прошлом году победителей премии YUNA 2020 объявили в онлайн-формате из-за карантина в Украине, а награждение перенесли на 2021 год.

Полный список победителей YUNA 2020, среди которых Monatik, Время и стекло, Антитела, смотрите на Фактах ICTV.

Фото: УНИАН

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