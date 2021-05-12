Украинская певица Настя Каменских презентовала финальную серию своего реалити-шоу Девочки рулят. В 10-м выпуске показаны все самые эмоциональные моменты первого сезона, а также раскрыта карта — будет ли продолжение.

В заключительном эпизоде Каменских призналась, что они с девочками прожили целую отдельную жизнь в Мексике и она испытывает душевный подъем и благодарность за все.

В 10-й серии вспомнили все самые яркие моменты предыдущих выпусков — смех, слезы, путешествия подземными сенотами, признание Настиной подруги Анны, сюрприз от Потапа и многое другое.

В знак прощания с Мексикой герои реалити-шоу написали на бумаге все то, что хотели бы оставить в прошлом. И выразили желания продолжить жизнь с чистого листа.

— Я так хочу идти вперед, но мне это все мешает. Оставайся здесь и растворись. Я не хочу больше бояться и так к себе относиться. Я больше не хочу быть таким сильным контролером своей жизни, хочу расслабиться и быть счастливой, — сказала Настя, поджигая бумагу.

Каменских призналась, что целью поездки было — найти и обрести свою силу.

Далее девочки отправились в аэропорт, откуда Настя улетела прямиком на концерт в Турцию. По дороге Каменских сказала, что хочет продолжить шоу на второй сезон.

Серия завершилась бекстейджем со съемок.

Девочки рулят

Собственное реалити-шоу Насти Каменских Девочки рулят снималось в городе Тулум (Мексика). Туда артистка отправилась со своей мамой Лидией, подругой Аней и помощницами Илоной и Лерой. Также с ними был один мужчина — оператор Роман.

Все серии digital-реалити можно просмотреть на YouTube-канале артистки.

Фото: Настя Каменских