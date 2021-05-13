Российский певец и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич сказал, что борщ появился задолго до возникновения Украины, поэтому это блюдо является скорее древним, нежели украинским.
Артист, объясняя свое мнение по этому поводу, спросил: Как вы думаете, когда Русь называлась Киевской, но при этом была Русью, борщ уже был?
— Я думаю, что борщ — это очень древнее блюдо. Его делают и в Сибири, и в Краснодарском крае, и в Украине, и в Беларуси. Он везде немного разный и чем-то отличается. Кто-то его делает из свинины, кто-то из баранины, белых грибов или вегетарианский, — сказал Андрей.
Артист сравнил украинский борщ с польской водкой.
— Это как говорят, что поляки придумали водку, но это же не они сделали. Понимаете? Разве это главное? — спросил Макаревич.
Музыкант рассказал, что любит разный борщ, главное — чтобы он был сделан с умением и любовью.
Также он подчеркнул, что хорошо, когда страну узнают по блюду, однако кричать о том, что вы первые в мире — не нужно.
— Ну первые, а если вторые? Кто это считал и что это меняет? Это ведь не спорт и не забег на длинную дистанцию. Тысячу лет это было в Украине, но тогда ее еще не было. Мы жили вообще в других условиях, а борщ был, — сказал Андрей.
Андрей Макаревич выступил во Львове
Во вторник, 11 мая, Андрей Макаревич выступил во Львове с коллективом Yo5. Артист представил эксклюзивный джазовый проект и спел всем известные хиты. Концерт состоялся под открытым небом.
Известно, что украинцам импонирует не только творчество Андрея Макаревича, но и его проукраинская позиция.
Фото: Андрей Макаревич