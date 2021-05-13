Украинская электро-фолк группа Go-A активно готовится к Евровидению 2021, которое состоится 18 мая в Роттердаме. В создании конкурсного номера коллективу помогают хореограф Константин Томильченко и режиссер-постановщик Александр Братковский.

Они рассказали, что в основе выступления Go-A лежит пробуждение, наступление весны и начало чего-то нового.

— В современном мире хочется проснуться и увидеть новые лица, новых людей и яркие краски вокруг. Выступление группы Go-A будет именно об этом. В основе конкурсной песни Шум лежит народная композиция о приходе весны. Поэтому мы и отталкивались от этой идеи. Мы хотим достучаться до людей и напомнить, что уже пришла весна, — отметил Константин Томильченко.















Графика, визуальные эффекты и хореография: каким будет номер Go-A на Евровидении 2021 / 4 фотографии

Александр Братковский добавил, что графика, визуальные эффекты и хореография будут гармонично дополнять конкурсный номер Go-A. Выступление группы будет кардинально отличаться от тех, которые были раньше.

Кроме этого, при создании номера они стараются максимально использовать все предоставленные им возможности.

— Любой номер состоит из кучи разных кусочков, как пазл. Костюмы, музыка, образы, гримм создают единое целое. У нас изначально была единственная идея номера, которую мы обрабатывали всей творческой командой, — отметил Александр Братковский.

Где и когда смотреть Евровидение 2021

Уже 18 мая в Роттердаме пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2021. Второй полуфинал состоится 20 мая, а финал — 22 мая.

Где и когда смотреть Евровидение 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: СТБ, Go-A