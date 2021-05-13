Украинская певица Солоха рассказала, как ей удается поддерживать стройную фигуру, а также назвала основные правила здорового образа жизни.

Звезда призналась, что никогда специально не готовится к пляжному сезону, поскольку она всегда в форме.

— Я тренируюсь каждый день по два-три часа, иногда делаю перерывы. Кроме этого, я занимаюсь экстремальными видами спорта и считаю, что каждая украинская женщина должна брать с меня пример, — рассказала певица.

Солоха отметила, что ей нравится мотоспорт.

— Я делаю трюки на мотоцикле и готовлю кое-что интересное для следующего клипа. Люблю поражать и создавать то, что никто не сможет повторить. Это моя фишка, — поделилась певица.

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Исполнительница рассказала о своем ежедневном рационе и отметила, что каждому из нас важно следить за питанием, пить много воды, заниматься спортом, никому не завидовать и больше улыбаться.

— Я употребляю много фруктов, овощей, зелени, и почти не ем ничего сладкого. Кроме этого, я обожаю красную рыбу и морепродукты. Раз в месяц могу позволить себе съесть жареную картошку, — призналась звезда.

По словам Солохи, диеты очень плохо влияют на здоровье и состояние кожи человека.

— Я просто уверяю всех, что любые диеты — это не есть хорошо. Когда я готовилась к соревнованиям по бикини, мой тренер говорил, что надо есть 5-6 раз в день небольшими порциями, а также заниматься физической активностью, — поделилась певица.

Солоха отметила, что вообще не болеет и даже не знает, что такое коронавирус. Благодаря активному образу жизни у звезды очень сильный иммунитет.

Джамала поделилась секретами похудения

Певица Джамала поделилась своими секретами похудения и призналась, что сбросила шесть килограммов за полтора месяца.

При похудении артистка делает акцент на сбалансированном питании с большим количеством зелени. Также Джамала призналась, что часто пропускает ужин.

Фото: Солоха