Российский музыкант и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич рассказал о туре по Украине с коллективом Yo5 и о плюсах и минусах карантина.

Также артист поведал о своем кулинарном YouTube-проекте Смак и высказался о популяризации украинского борща.

Андрей Макаревич признался, что его последний тур по Украине очень плотно спланирован, поэтому погулять окрестностями городов у него времени нет.

— Наши билеты были проданы еще год назад, люди ждали и никто их не сдал. Например, в Хмельницком мы за один день сообщили, что будет выступление. Это тяжело, когда такой график, но из-за того, что зоны постоянно меняются в цветах, в этот раз погулять не получилось, — сказал артист.

Музыкант рассказал, что ему не страшно гастролировать во время пандемии, если все разумно спланировано. Также он признался, что начинает привыкать к карантинным ограничениям, которые касаются посещаемости концертов.

— Мне кажется, что к этой истории нужно относиться со здравым смыслом. Не нужно игнорировать, но и не устраивать истерику, что мы все умрем. Человечество переживало и не такие эпидемии, и сегодня с ними умеют бороться. Просто не нужно делать глупости — кричать, что всех чипируют или что никогда не будешь прививаться, — сказал Андрей.

Макаревич признался, что с началом пандемии практически год сидел без работы.

— Телевидение работало, а музыканты нет, и им никто не платит за простой. Людям было непросто, — признался певец.

Также он подчеркнул, что нашел в карантине плюс — свободное время, которого всегда не хватало.

— Первый месяц все было замечательно. Я спал и работал сколько хотел. Потом пошла полоса онлайн-проектов, изначально это было очень интересно, но со временем поднадоело. Еще мы записали альбом. В общем, максимально использовали это время, — сказал артист.

Андрей рассказал, что поехал гастролировать по Украине, потому что его сюда пригласили.

— Музыканты едут туда, куда их зовут. Мы не можем собрать чемоданы и сказать, что едем выступать в Канаду. Все эти процедуры делаются не просто, и где-то за год все планируется и выстраивается, — поделился певец.

Он признался, что ему не страшно было ехать в Украину, поскольку он прекрасно понимает разницу между пропагандой и тем, что происходит на самом деле. Также он сказал, что его не зовут выступать в Крым, так как всем известна его проукраинская позиция.

В разговоре с Андреем также упомянули его кулинарное шоу Смак, которое не так давно перешло с телеформата в YouTube-проект. Артист подчеркнул, что больше ему нравится работать на YouTube, однако пока шоу не приносит той прибыли, которой бы хотелось.

В последнее время популяризуют то, что борщ — это истинно украинское блюдо. Однако Макаревич так не считает, поскольку это блюдо появилось очень давно.

— Я думаю, что борщ это очень древнее блюдо, которое делают во всем мире. Он везде немного разный и чем-то отличается. Кто-то его делает со свинины, кто-то из баранины, белых грибов или вегетарианский, — подчеркнул артист.

Что известно об Андрее Макаревиче

Музыкант Андрей Макаревич не скрывает своей проукраинской позиции и публично критикует действия российской властей. Однако в последнее время он просит не задавать ему политических вопросов, поскольку он давно все сказал и с того момента ничего не изменилось.

Также ранее он рассказывал, что в РФ развернулась целая кампания против него. Но он не боится критики властей или своих поклонников.

Фото: Андрей Макаревич