Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала о сотрудничестве с Кембриджским университетом, а также объяснила, для чего снимает пародии на других звезд.

Певица призналась, что в Кембриджском университете студенты изучают тексты ее песен. Трек Якби я була не я вошел в учебный план курса SL9.

— У меня недавно был Zoom-звонок с Кембриджским университетом и там была аудитория, которая задавала мне вопросы. И это было так приятно и интересно одновременно. Это для меня большая честь и мне очень нравится, что они учитывают современную музыку. Студенты спрашивали о старте карьеры и о том, как на меня повлиял карантин. Также мы обсуждали саму песню Якби би я була не я, — рассказала рэп-исполнительница.

Alyona Alyona подчеркнула, что таким образом она прославляет украинский язык.

— Это амбассадорство языка. Наш язык очень красивый, соловьиный и достойный внимания. Мы, украинцы, слушаем интернациональную музыку, также и люди со всего мира могут слушать наши треки, — отметила певица.

Также рэп-исполнительница объяснила, что означают ее пародии на звезд в социальных сетях.

— Это не развлечения. Под большинством пародий я пишу текст от себя, а также объясняю, что я хотела этим сказать и какая социальная тема меня беспокоит. Я обязательно спрашиваю мнение людей, для меня это важно. Я все читаю и учитываю, поскольку должна понимать, куда движется общество в целом и особенно моя аудитория, — поделилась звезда.

По словам Алены, она не ожидала, что ее фото с украинским флагом вызовет такой шквал критики.

— Я сделала серию фото и никто из нашей команды даже не мог представить, что это коснется людей. Но на самом деле, для меня это была классная возможность показать украинцам двойные стандарты. Было очень интересно наблюдать за этим, но в итоге моя публикация была удалена Instagram. Но мы не подавали апелляцию. Если народ принял такое решение, то я не против, — сказала Aлена.

Певица рассказала, что летом на свой день рождения хочет улететь за границу, а также назвала любимые страны для отдыха.

— Недавно я открыла для себя Египет и Красное море. Хотя all inclusive это не то, что я люблю, но море на меня произвело впечатление. А если бы я имела возможность, то летала бы в Исландию ежегодно, — призналась Alyona.

Alyona Alyona рассказала о школьном буллинге

Рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала о школьном буллинге, с которым столкнулась после пятого класса.

Певица отметила, что никогда не давала отпор своим обидчикам, поскольку боялась кому-то сделать больно. Кроме этого Alyona Alyona подчеркнула, что она пропагандирует всех быть собой и не стесняться своего тела.