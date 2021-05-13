YUNA 2021: образы украинских звезд на красной дорожке

12 мая в Киеве, во Дворце Украина, состоялась 10-я церемония награждения победителей Национальной музыкальной премии YUNA 2021. Отечественные звезды выбрали для мероприятия самые разнообразные наряды, которые продемонстрировали на красной дорожке.

Подборку нарядов премии YUNA 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Владимир та Кристина Остапчук

Телеведущий Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина Горняк для музыкальной премии YUNA 2021 выбрали черные наряды.

Владимир был в смокинге, белой рубашке и брюках. Кристина — в длинном платье с открытым верхом и белых туфлях-лодочках.

Алексей Завгородний

Алексей Завгородний, более известен как Позитив, выбрал для красной дорожки темно-серый костюм и бордовую атласную рубашку. Образ певец завершил очками с цветными стеклами.

Олег Кензов

Исполнитель Олег Кензов появился на мероприятии в рваных джинсах, темном пиджаке в крупную клетку и белой рубашке. На ногах у артиста были белые кроссовки.

Мила Нитич

Для премии YUNA 2021 певица Мила Нитич выбрала платье белого цвета, украшенное перьями и камнями. Образ артистка завершила прозрачными туфлями-лодочками.

Артем Пивоваров

Артист Артем Пивоваров решил появиться на музыкальной премии в ярком желтом костюме.

Его образ дополнил бежевый жилет из экокожи и туфли в тон.

Андре Тан

Украинский дизайнер Андре Тан также решил выбрать для премии яркий костюм красного цвета. Его образ дополнила белая футболка и шапочка.

Tvorchi

Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни появились на YUNA 2021 в цветных костюмах. Андрей — в темно-зеленом, Джеффри — в синем.

Также на них были белые рубашки, черные туфли и солнцезащитные очки.

The Hardkiss

Участники группы The Hardkiss появились на музыкальной премии в черных нарядах.

Образ фронтвумен коллектива Юлии Саниной дополнила прическа — четыре длинные косички с вплетенными белыми волосами.

Настя Каменских

Для музыкальной премии певица Настя Каменских выбрала черное мини-платье с золотыми вставками и рукавами-фонариками.

Волосы звезда собрала в низкий хвост.

Монатик

Мультиартист Дмитрий Монатик предстал на красной дорожке в синих джинсах и стильном черном пиджаке в принт.

Jerry Heil

Исполнительница Jerry Heil выбрала для премии YUNA 2021 яркий брючный костюм светло-зеленого цвета, который дополнила белым париком и заметным макияжем.

Alyona Alyona

Рэп-исполнительница Alyona Alyona продолжает удивлять сменой своего имиджа. Артистка предстала на красной дорожке в трехцветном брючном костюме, который сочетал в себе черный, лавандовый и персиковый цвета.

Образ артистки дополнили ее цветные волосы.

Также на премии присутствовали певица Камалия с семьей, группа ТНМК, телеведущая Оля Цибульская, дуэт Анна-Мария, певец Никита Ломакин, группа Беz обмежень, Алина Паш и другие.











































Позитив, Каменских и Jerry Heil: наряды звезд на красной дорожке YUNA 2021 / 11 фотографий

Список победителей YUNA 2021

В 2021 году музыкальная премия YUNA 2021 должна была пройти 20 апреля, однако из-за локдауна в Киеве оргкомитет перенес церемонию.

Жюри путем голосования определило имена победителей в 16 номинациях. Они выбрали лучшие работы, которые вышли с 1 ноября 2019-го по 31 октября 2020 года. Кто одержал победу на YUNA 2021 — читайте на Фактах ICTV.