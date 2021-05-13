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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Солистка Go-A получила результат теста на Covid-19: выйдет ли группа на сцену Евровидения 2021

Катерина Павленко

Солистка группы Go-A Екатерина Павленко получила отрицательный результат теста на коронавирус. Теперь певица может вернуться к репетициям и подготовке к Евровидению 2021.

Радостную новость сообщили представители Общественного на своих страницах в социальных сетях. Также они добавили, что сегодня Екатерина чувствует себя значительно лучше.

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В сториз на странице в Instagram Павленко показала свою реакцию на отрицательный результат теста. Певица радостно прыгала на кровати под песню Шум, с которой группа будет представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Go-A выступит на сцене Евровидения 2021 в первом полуфинале, который состоится 18 мая.

Первая репетиция группы Go-A в Роттердаме

Представитель Украины на Евровидении 2021 группа Go-A провела первую репетицию в Роттердаме на сцене Ahoy Arena.

Все участники коллектива выступали в концертных костюмах. Солистка Екатерина Павленко была одета в черное длинное платье и яркую зеленую шубу.

Фото: Катерина Павленко

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