Участники группы ТНМК рассказали, как пандемия повлияла на их творчество, и признались, почему поют исключительно на украинском языке.

Артисты поделились, что им нравятся апокалиптические книги и фильмы, которые особенно влияют на репертуар группы. Во время локдауна певцы создали новый альбом, который вскоре представят публике.

— Мы никогда раньше не записывали альбом из двух частей, поэтому мне кажется, что пандемия повлияла и на нас, — отметил Олег Михайлюта.

Участники группы ТНМК признались, что не планируют выпускать песни на русском языке.

— Это наше участие в строительстве того государства, о котором мы мечтаем. И это, конечно, влияет на все — и на наше творчество, и на наших поклонников. Именно поэтому мы и поем исключительно на украинском, — отметил Олег.

— Какой-то датчик в организме говорит, что это правильно. Мы пробовали переводить песни, были разные предложения по поводу русскоязычных треков, но сама природа была против этого, — добавил Александр Сидоренко.

Также артисты поделились своим отношением к вакцинации и рассказали, где планируют отдыхать летом.

— Если за границу будут пускать только вакцинированных, то я точно знаю, что останусь в Украине. Здесь много красивых мест, где я с удовольствием проведу время, отдохну и посмотрю, как вакцина на всех повлияет, — признался Олег Михайлюта.

А Александр Сидоренко отметил, что планирует ехать в отпуск не раньше следующего лета.

ТНМК презентовали трек Весну

Украинская группа ТНМК презентовала трек Весну, в котором рассказала о последствиях глобального потепления.

Артисты отметили, что жара негативно влияет на нашу планету. Кроме этого, участники группы создали четыре версии песни Весну — оригинал, Lounge edit, Fahot swing и танцевальный Luckie Joe Remix.