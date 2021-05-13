Евровидение 2021: все что нужно знать о песенном конкурсе

Очень скоро в Роттердаме начнется 65-й песенный конкурс Евровидение. Страны уже активно готовятся к выступлениям и проводят репетиции на концертной сцене Ahoy Arena.

Почему Евровидение 2021 особенное, правила и условия проведения песенного конкурса, страны-участники и даты проведения — читайте на Фактах ICTV.

Особенности Евровидения 2021

В 2021 году песенный конкурс Евровидение пройдет по сценарию В, который отличается от классического формата жесткими мерами безопасности. Все это связано с пандемией коронавируса.

Евровидение 2021 будет особенным для нашей страны, поскольку впервые на его сцене прозвучит полностью украиноязычная песня.

Также с этого года всем участникам разрешено использовать записанный бэк-вокал, однако он не должен перекрывать голос солиста. Это сделано для того, чтобы сократить количество людей в делегации до минимума.

В целях безопасности представители стран были обязаны предоставить отрицательный тест на Covid-19 не более чем за 72 часа до вылета.

По прибытии в Роттердам делегации должны оставаться в отелях, в которых проживают. Исключением являются мероприятия, которые связаны с конкурсом.

Менеджер YouTube-канала Евровидения Стейн Смундерс рассказал, что они готовят шоу вместе с представительницей Финляндии на Евровидении 2013 Кристой Сиегфридс.

— Мы готовим шоу Криста звонит, которое будет выходить ежедневно перед каждым лайф-шоу, — поделился Стейн Смундерс.

Также он вспомнил Евровидение 2017, которое проходило в Украине, и его слоган — Шануймо розмаїття.

— Этот слоган хорошо подходит для Евровидения 2021. У нас есть много языков, стилей и жанров, что сделает конкурс еще более зрелищным, — подытожил Смундерс.

Сцену для Евровидения 2021 построили в Ahoy Arena в Роттердаме.

Ранее сообщалось, что ее приезжал оценить сам король Нидерландов Виллем-Александр.















Участники, фавориты и даты проведения: все, что нужно знать о Евровидении 2021 / 4 фотографии

Правила и условия проведения Евровидения 2021

В концертный зал Ahoy будет допущено только 3,5 тыс. зрителей — это 20% общих мест. Всем присутствующим на песенном конкурсе необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра друг от друга.

Для того, чтобы попасть на Евровидение, зрителям необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за сутки до начала конкурса.

Также им необходимо будет сдать повторный тест спустя пять дней после мероприятия. Эта процедура будет бесплатной и доступной через приложение Testing For Access.

Помимо этого посетители должны будут пройти опрос через специальное приложение, чтобы убедиться, что у них нет симптомов Covid-19.

Во время песенного конкурса все должны быть в медицинских масках.

Стоит отметить, что на Евровидение 2021 смогут попасть только те, кто приобрел билеты в 2020 году.

Участники Евровидения 2021

Участие в Евровидении 2021 принимают 39 стран, изначально их было 41. Представители стран разделены на два полуфинала.

В первом полуфинале выступят 15 участников — представители Литвы, Словении, России, Швеции, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Украины, Азербайджана и Мальты.

Во втором полуфинале выступит 17 стран — Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария и Дания.

Украина на Евровидении 2021

Украину на Евровидении 2021 представит электро-фолк группа Go-A с песней Шум. В основу трека положена одноименная обрядовая игра-веснянка.

Идея создания сингла возникла у солистки группы Екатерины Павленко, которая решила адаптировать украинский обряд вождения Шума под современные реалии.

Представители Украины выступят в первом полуфинале под 15-м номером.

Когда смотреть Евровидение 2021

Первый полуфинал Евровидения 2021 состоится 18 мая, второй — 20 мая. Финал — 22 мая.

В Украине конкурс будут транслировать два телеканала — СТБ и UA: Перший. Первый полуфинал начнется в 22.00.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2021

В международном прогнозе букмекеров лидирует представительница Франции — певица Barbara Pravi. На втором месте находится Мальта, которую будет представлять исполнительница Destiny.

Третье место занимает представитель Швейцарии — Gjon’s Tears.

Украина, которую представит группа Go-A, занимает девятое место.

На последней 39 ступени с наименьших показателем букмекеров расположилась Грузия.







Участники, фавориты и даты проведения: все, что нужно знать о Евровидении 2021 / 2 фотографии

Лучший текст для Евровидения

На премию Eurostory Best Lyrics Award номинировано пять песен за лучшие тексты для Евровидения 2021.

Среди выдвинутых номинантов оказались — представительницы Болгарии и России, группы от Италии и Бельгии, а также исполнитель от Нидерландов.

Награда Eurostory Best Lyrics Award вручается за лучший текст песни на Евровидении текущего года. Победителя определяет народное голосование, а также профессиональное жюри.

Фото: Eurovision