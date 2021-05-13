Премия YUNA 2021: победители, красная дорожка и стоимость церемонии (ВИДЕО)

12 мая в столичном Дворце Украина отгремела 10 юбилейная церемония награждения премии YUNA. Для украинского шоу-бизнеса это было одно из самых ожидаемых событий, потому что из-за карантина в Киеве отменили большое количество ивентов.

Поэтому значительная часть украинских звезд охотно отправилась сначала красоваться на красной дорожке, а затем в зал, чтобы получить заветные статуэтки.

Ведущими шоу были Владимир Остапчук и Маша Виноградова.

Лауреаты премии YUNA

Красная дорожка

Звезды гуляли по красной дорожке несколько часов. Кто-то остановил свой выбор на классических вечерних платьях, например, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина, Камалия, Мила Нитич, Lida Lee.















Откровенные наряды, победители и стоимость церемонии: как прошла премия YUNA / 4 фотографии

Кроме того, наблюдался и другой модный тренд среди женщин — классический костюм.

Так, Alyona Alyona пришла в костюме от бренда Vovk. Ее поддержали коллеги Оля Цибульская и Jerry Heil.











Откровенные наряды, победители и стоимость церемонии: как прошла премия YUNA / 3 фотографии

Особенно привлекал внимание образ блогера и певицы Ани Тринчер. Девушка появилась на красной дорожке в ботфортах и ​​боди.

Откровенные наряды, победители и стоимость церемонии: как прошла премия YUNA / 1 фотография

Фактам ICTV она призналась, что дедушка не хотел отпускать ее на премию в таком виде. Однако Аня добавила, что ее семье не всегда нравятся образы, которые она выбирает, но они не протестуют, так как знают, что их ребенок артистка, а это часть ее амплуа.

— Вся моя семья прекрасно понимает, что я артист. И это для меня привычные образы, — подчеркнула Аня Тринчер.

Мужчины также не отказывали себе в ярких образах. Артем Пивоваров появись в желтом костюме, а Дмитрий Монатик выбрал для себя яркий принт.







Откровенные наряды, победители и стоимость церемонии: как прошла премия YUNA / 2 фотографии

Участники групп ТНМК, БЕZ Обмежень, The Hardkiss и певица Настя Каменских остались верными классическому черному цвету.















Откровенные наряды, победители и стоимость церемонии: как прошла премия YUNA / 4 фотографии

Концерт YUNA

Концерт по случаю церемонии награждения шел рекордные для премии четыре часа. Свои номера представили для зрителей 16 артистов.

Шквал оваций сорвали группы БЕZ Обмежень, Kozak System и Артур Даниелян, которые спели песню Героям.

Не менее ярким оказался номер Дмитрия Монатика и группы The Hardkiss на их совместный трек Кобра.

Во время своего выступления Alina Pash устроила настоящий перфоманс, а открытие года Lida Lee затанцевала танго.

Лучшие номера на премии YUNA

Организация YUNA в карантинные времена

Основатели премии певица Камалия и ее супруг бизнесмен Мохаммад Захур в комментарии Фактам ICTV рассказали, что из-за карантинных ограничений в Киеве церемонию награждения пришлось переносить несколько раз. В итоге стоимость организации премии выросла в три раза.

— Она стоила столько, сколько и стоила, но из-за того, что продавалась только половина билетов, то доход уменьшился. Всего премия готовилась четыре раза. И каждый раз готовилась хорошо. И когда мы уже хорошую сумму вложили, то оказывается, что все отменили. И в итоге она нам обошлась в столько, что можно было провести три таких премии, — рассказал Мохаммад Захур.

Анна Тринчер на YUNA

Украинская певица Анна Тринчер рассказала, как дедушка провожал ее на церемонию вручения музыкальной премии YUNA.

Звезда сериала Школа призналась, что дедушку удивил внешний вид артистки. По его словам, наряд Анны был слишком откровенным.

Интервью Анны Тринчер на премии YUNA — смотрите на Фактах ICTV.