Украинский певец Артем Пивоваров рассказал, где он недавно отдыхал, какая страна для путешествий любимая, а также поведал о том, как предпочитает проводить отпуск.

Артист поделился, что на майские праздники он был в Турции и ему очень понравилось. Также он сказал, что любит путешествовать по Азии и выделить какую-то особую ее часть ему сложно.

— Мне нравится Тайланд, Бали, Шри-Ланка. Я обожаю серфинг и путешествия с палатками. Это классный способ перезагрузки, — сказал Артем.

Пивоваров признался, что не знает, поедет ли куда-то отдыхать летом, поскольку у него запланировано много работы.

Также разговор коснулся физической подготовки к лету, и певец рассказал, что его вес не меняется уже на протяжении 10 лет.

— Более 10 лет я вешу 62 кг. Скорее всего это связано с тем, что я не ем мясо. Худеть — это круто, но только если ты следишь за своим здоровьем и находишься в балансе — даешь себе возможность пропустить тренировку или съесть сладенькое. Но для того, чтобы выглядеть круто — нужно очень много работать над собой, — подчеркнул Пивоваров.

Несмотря на вегетарианство, Артем рассказал, что регулярно тренируется и занимается боевыми искусствами, вне зависимости от времени года.

Артем Пивоваров на YUNA 2021

В среду, 12 мая, состоялась 10 юбилейная церемония награждения премии YUNA. Артист Артем Пивоваров появился на красной дорожке в ярком желтом костюме.

Его образ дополнили бежевый жилет из экокожи и туфли в тон. Как выглядели украинские звезды на красной дорожке YUNA 2021 — смотрите на Фактах ICTV.