Кто покинул Холостяк 11 в 11 выпуске от 14.05.2021 – кто ушел из Холостяка 2021

В 11 выпуске шоу Холостяк 11 за шаг до финала главный герой Михаил Заливако попрощался с Дарьей Ставничей.

В выпуске от 14 мая Михаил Заливако знакомил девушек со своей семьей.

Знакомство Ани с родителями холостяка

Первой среди девушек с семьей холостяка знакомилась Анна Богдан. Михаил Заливако пригласил девушку на занятия по тайскому боксу. Потом пара пошла в магазин, где их ждала мама героя шоу Лариса.

После они поехали в ресторан, где к ним присоединились друзья Михаила.

Знакомство Даши с родителями холостяка

Даша встретилась с Михаилом у стадиона, откуда они пошли к колесу обозрения. Девушка всегда избегала этого аттракциона из-за страха высоты. Однако с холостяком ей удалось преодолеть эту фобию.

Встреча с мамой Михаила Даше показалась очень напряженной. Девушка не смогла побороть волнение и очень из-за этого переживала. Когда на видеосвязь вышел отец парня, участница стала больше улыбаться, но потом сообщила холостяку, что у нее осталось много вопросов, которые она так и не решилась озвучить.

Знакомство Розали с родителями холостяка

Михаил Заливако пригласил Розали перед знакомством с потенциальной свекровью к мультипликатору. Там они “оживили” историю, которую писали в течение свиданий, а потом еще и озвучили ее.

Сразу после этого герои шоу пошли на встречу с мамой и другом холостяка. Встреча была легкой и непринужденной, а, провожая девушку, Михаил отметил, что Розали впервые чувствовала себя уверенно во время прощания с ним.

Прощание с Дашей

На церемонии Михаил Заливако вручил розы Ане и Розали.

Для Даши у холостяка не осталось цветка.

Прощаясь, мужчина отметил, что только ее он познакомил с папой, чего не было с другими девушками. Но Михаил почувствовал, что Даша закрылась и сосредоточилась на неудачном общении с его мамой.

Очередной шанс для Юли

Михаил Заливако откликнулся на приглашение Юли Зайки встретиться. Девушка не смогла смириться с тем, что покинула проект, поэтому пригласила холостяка на месте первой встречи. Девушка призналась в любви Михаилу и он в который раз решил дать шанс отношениям с ней.

Михаил позвонил маме и познакомил ее с девушкой. Встретился главный герой и с мамой Зайки.

Наконец пара пошла на прогулку и в цветочном магазине холостяк вручил Зайке розу.

Впервые в истории проекта финалистками стали три девушки – Анна Богдан, Розали Номбре и Юлия (Зайка) Бельченко.

Холостяк 11

В 11 сезоне главным героем шоу Холостяк стал 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако.

Мужчина с самого начала предупредил девушек и съемочную группу о том, что будет быстро принимать решение.

И впервые за 11 лет не попрощался ни с кем на первой вечеринке, чтобы иметь возможность лучше познакомиться с участницами. Так на проекте появились два дома – в лесу и на озере.

За 11 эфиров до финала дошли три девушки. Кто из них станет избранницей холостяка станет известно в пятницу 21 мая.

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Фото: Холостяк