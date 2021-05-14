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Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Каріна Зуєва |

Когда и где смотреть первый полуфинал Евровидения 2021

Когда и где смотреть первый полуфинал Евровидения 2021

Уже очень скоро, 18 мая, в Роттердаме начнется песенный конкурс Евровидение 2021, на котором Украину представит группа Go-A.

Где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Первый полуфинал песенного конкурса пройдет во вторник, 18 мая, в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию в Украине можно будет посмотреть на телеканалах — СТБ и UΛ:Перший.

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В нем примут участие 16 стран, в том числе и Украина, представители которой выступят под 15-м номером.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2021

По международным прогнозам букмекеров на Евровидение 2021 лидирует Франция, которую представит певица Barbara Pravi. На втором месте расположилась Италия — группа Maneskin. Третье место занимает исполнительница из Мальты — Destiny.

Украинская группа Go-A расположилась на 8 месте. Последнюю 39 ступень занимает Грузия.

Фото: Eurovision

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