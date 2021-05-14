Украинская певица Настя Каменских рассказала о своем реалити-шоу Девочки рулят и поделилась, будет ли его продолжение. Также артистка поведала о перезагрузке в Мексике, мотивации и своем новом альбоме Красное вино.

По словам исполнительницы, она еще думает, нужно ли снимать второй сезон Девочки рулят, поскольку это не просто шоу, а ее настоящая жизнь.

— Мы показали свою настоящую жизнь и то, как боролись со страхами и болью. Было много откровенных моментов, также мы открывали свое сердце. Я хочу, чтобы зрители мне написали, ждут и хотят ли они продолжения, — сказала Настя.

Артистка призналась, что в Мексике, где снимали ее реалити-шоу, ей удалось перезагрузиться.

Также она вспомнила яркие моменты, через которые они проходили вместе с девочками.

— У нас был темаскаль — это невероятное испытания. Там было очень жарко, душно и темно. В этот момент ты просто мог проговорить все свои страхи, — поделилась певица.

Настя призналась, что еще не планировала летний отпуск, а также рассказала, как ей удалось выучить испанский язык.

— Для того, чтобы что-то сделать — нужна мотивация. Я себе поставила высокую планку, для достижения которой нужно много работать. Мне очень близка латиноамериканская музыка, потому что я на них похожа. Также мои родители жили некоторое время в Латинской Америке, когда гастролировали с хором, — рассказала Каменских.

Певица поделилась, что в ближайшее время удивит своих поклонников новым альбомом Красное вино, который она создала вместе со своим мужем Потапом на карантине.

— В мой новый альбом войдет 15 треков, и все они очень разные. Там есть украиноязычные и русскоязычные песни с элементами английского и испанского языков. Это многогранная работа, в которой каждая девушка сможет найти то, что близко ей, — рассказала Настя.

Девочки рулят

Собственное реалити-шоу Насти Каменских Девочки рулят снималось в городе Тулум (Мексика). Туда певица отправилась со своей мамой Лидией, подругой Аней и помощницами Илоной и Лерой. Также с ними был оператор Роман.

В этом проекте артистка делилась моментами своей жизни.

Всего в первом сезоне 10 серий, которые можно просмотреть на YouTube-канале артистки.