Фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец рассказал о влиянии пандемии коронавируса на шоу-бизнес, а также поделился планами на будущее.

По словам Сергея, который был номинирован в категории Лучшая рок-группа на премии YUNA 2021, победа в музыкальных конкурсах очень важна для каждого артиста.

— Это признание и следствие большого количества работы, которая была сделана всей командой. Это признание коллег и экспертов шоу-бизнеса. Это важно для каждого артиста, — признался Сергей.

Также певец поделился, что коронавирус негативно повлиял на концертную деятельность коллектива БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и в целом на весь украинский шоу-бизнес. Но несмотря на это, Сергею удалось найти и положительные моменты пандемии.

— Коронавирус испортил нам кучу планов, в том числе и стадионные шоу. Кроме этого, пандемия отсеяла много талантливых артистов, которые не имели возможности технически удержаться на плаву. Но этот период встряхнул нас всех и дал понять, что не все так просто и не всегда будет легко. Надо быть готовым к различным ситуациям. Карантин дал возможность отдохнуть, релакснуть и изменить стиль жизни. То есть присутствует и позитив, и негатив одновременно, — рассказал Сергей.

Танчинец отметил, что сейчас участники группы работают над завершением нового альбома. А осенью коллектив поедет в большой концертный тур, который завершится 24 апреля 2022 года на НСК Олимпийский.

Также Сергей признался, что его любимым местом для отдыха является остров Шри-Ланка, куда он и планирует полететь зимой.

— Мы уже там были три раза. Жена против и хочет полететь куда-то в другое место, но я в восторге от этого острова. Я наслаждаюсь там местной культурой, океаном, гостеприимством, солнышком, своими детьми и женой, — поделился артист.

Сергей Танчинец об истории группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Певец Сергей Танчинец рассказал об истории группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и признался, что 14 января коллективу исполнилось 22 года.

По словам артиста, группа была создана случайно. Соучредителями являются фронтмен Сергей Танчинец и гитарист Игорь Рыбарь.