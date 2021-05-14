На телеканале СТБ 5 марта 2021 года состоится долгожданная премьера романтического реалити-шоу Холостяк.

Главным героем стал харьковский бизнесмен, учредитель логистической компании — 31-летний Михаил Заливако.

Михаил родился 28 сентября 1989 года в Харькове в семье провизоров. Его мама раньше была руководительницей фармуправления, а сейчас пишет иконы.

Мужчина не представляет своей жизни без бизнеса. 31-летний Михаил преуспел в карьере. Он основал логистическую компанию и активно развивает ее. Благодаря этому Заливако стал уверенным в себе и каждый раз ставит новые цели, которых успешно достигает.

Михаил привык идти только вперед и не опускать руки перед любыми трудностями. Но он признается, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного – настоящей любви.

Михаил много времени уделяет регулярным тренировкам и постоянно совершенствует свое тело, поддерживает отличную физическую форму.

Также Заливако обожает путешествия. Он любит экстрим и активный отдых. В 2019 году мужчина совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.

Михаил очень любит животных. Сейчас вместе с ним живут двое котиков: девочка Бублик и мальчик Бруно. А еще он следит за модой и убежден, что стильно могут выглядеть не только девушки, но и парни.

Любимый элемент гардероба Заливако – обувь. Он обожает бренды Marni, Jil Sander, Maison Margiela, Balenciaga.

Главный герой 11 сезона Холостяка стремится построить семью с девушкой, которая заинтересована в профессиональном развитии и постоянно совершенствуется.

Также Михаилу очень не нравится, когда девушка во время разговора нецензурно выражается. Это может сразу оттолкнуть мужчину.

Холостяк 11 сезон

11 сезон романтического реалити-шоу Холостяк стартует 5 марта в 19.00 на телеканале СТБ.

Традиционно в 1 выпуске Холостяк познакомится с участницами, которые прибудут на Первую вечеринку.

Ранее стало известно, что за сердце холостяка поборется бывшая жена Андрея Богдана — Анна.

Фото: СТБ