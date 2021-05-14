Сегодня, 14 мая, украинский музыкант, автор песен и лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук празднует свой день рождения. Артисту исполнилось 46 лет.

Песни Святослава Вакарчука знает практически каждый украинец. Многие его синглы стали хитами и саундтреками к фильмам. Их тексты имеют глубокий смысл и не оставляют равнодушным никого.

Однако Вакарчук известен не только своим творчеством, но и высказываниями, которые со временем превратились в цитаты.

В честь дня рождения Святослава Вакарчука Факты ICTV подготовили тест, в котором нужно угадать, где цитата певца, а где нет.

Вакарчук представил видеоверсию авторского проекта

В марте Святослав Вакарчук презентовал live-версию своего авторского проекта Оранжерея. Это третя работа артиста, которая создана за пределами группы. В нее вошло 12 песен.

Съемки видеоверсии проходили на репетиционной базе, обустроенной декорациями, которые помогли переместиться в мир Оранжереи.

Фото: Святослав Вакарчук