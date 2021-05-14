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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Тетяна Забожко |

Стала известна дата премьеры нового эпизода сериала Друзья

Стала известна дата премьеры нового эпизода сериала Друзья

Премьера специального эпизода сериала Друзья: Воссоединение состоится 27 мая на стриминговой платформе HBO Max.

– Прошло 17 лет, но ваши Друзья вернулись, – проанонсировали тизером событие HBO Max в Instagram.

 

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Допис, поширений HBO Max (@hbomax)

Одновременно с сообщением HBO тизер с датой премьеры появился и на странице официального аккаунта сериала Друзья.

– Снова увидим любимых друзей вместе, – отметили на странице.

 

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Допис, поширений Friends (@friends)

Съемки спецэпизода Друзей

В прошлом году в феврале стриминговая платформа HBO Max подтвердила факт съемок спецэпизода Друзей.

В сериале должны были сняться все исполнители главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.

Выход спецэпизода был запланирован на май 2020 года, но из-за пандемии коронавируса старт съемочного процесса переносили несколько раз.

Источник: HBO, Friends

Фото: Getty Images

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