Премьера специального эпизода сериала Друзья: Воссоединение состоится 27 мая на стриминговой платформе HBO Max.

– Прошло 17 лет, но ваши Друзья вернулись, – проанонсировали тизером событие HBO Max в Instagram.

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Одновременно с сообщением HBO тизер с датой премьеры появился и на странице официального аккаунта сериала Друзья.

– Снова увидим любимых друзей вместе, – отметили на странице.

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Съемки спецэпизода Друзей

В прошлом году в феврале стриминговая платформа HBO Max подтвердила факт съемок спецэпизода Друзей.

В сериале должны были сняться все исполнители главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.

Выход спецэпизода был запланирован на май 2020 года, но из-за пандемии коронавируса старт съемочного процесса переносили несколько раз.

Источник: HBO, Friends