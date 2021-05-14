Уже 18 мая в Роттердаме состоится первый полуфинал Евровидения 2021. Второй полуфинал пройдет 20 мая, финал — 22 мая.

Прогнозы букмекеров постоянно меняются, но на первой ступеньке в рейтинге уверенно лидирует Франция. Страну будет представлять певица Barbara Pravi — 21%.

На втором месте расположилась Италия, которую будет представлять группа Maneskin — 17%.

Третье место занимает исполнительница из Мальты — Destiny — 14%. Представитель Швейцарии опустился в таблице на четвертую ступень — Gjon’s Tears — 8%.

Далее идет Исландия — 7%, Болгария — 7%, Кипр — 4%.

Группа Go-A, которая представит Украину на Евровидение 2021, занимает 8 место — 2%. Стоит отметить, что коллектив набрал наибольшее количество баллов, по мнению журналистов, присутствующих на первой репетиции в Роттердаме.

На последней 39 ступени с наименьших показателем букмекеров расположилась Грузия — менее 1%.







Мальта, Франция или Италия: прогнозы букмекеров на Евровидение 2021 / 2 фотографии

Где и когда смотреть Евровидение 2021

Прямую трансляцию Евровидения 2021 в Украине можно будет посмотреть по двум телеканалам — СТБ и UΛ:Перший. Первый полуфинал 18 мая начнется в 22.00.

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