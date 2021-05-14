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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Каріна Зуєва |

В компании настоящих друзей: Святослав Вакарчук показал, как празднует день рождения

Святослав Вакарчук

Украинский певец и лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук показал, как проводит свой 46-й день рождения. Артист отправился к бойцам, которые дислоцируются под Авдеевкой.

Святослав Вакарчук поделился видео, в котором рассказал, что встречает свой день рождения в компании родных людей.

— Сейчас я нахожусь в очень важном для себя месте, фактически я отмечаю свой день рождения в компании настоящих друзей — это наши бойцы, которые недалеко от Авдеевки защищают наше с вами мирное небо. Честно, это один из лучших моих дней рождения, — сказал артист.

После этого Святослав перевел камеру на группу бойцов, которые поздравили его с днем рождения и начали хлопать.

— Слава Украине, — сказал Вакарчук.

Что вы знаете о Святославе Вакарчуке (Тест)

Сегодня, 14 мая, Святославу Вакарчуку исполнилось 46 лет. Он известен не только своим творчеством, но и высказываниями, которые со временем превратились в цитаты.

В честь дня рождения артиста Факты ICTV подготовили тест, в котором нужно угадать, где цитата Вакарчука, а где нет.

Фото: Святослав Вакарчук

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