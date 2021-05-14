Францию на международном конкурсе Евровидение 2021 будет представлять певица Барбара Прави с песней Voilà. В основе композиции лежит чувственная история переживаний и признаний артистки перед своим зрителем.

Первый полуфинал Евровидения пройдет 18 мая в Роттердаме. Участие в песенном конкурсе примут 39 стран.

А победителя мы узнаем в финале шоу, который состоится 22 мая.

Текст и перевод песни Барбары Прави

В международном прогнозе букмекеров на Евровидение 2021 певица Барбаре Прави занимает первое место. Конкурсная песня артистки показывает ее как сольную исполнительницу, которая вышла из тени.

Текст и перевод песни Барбары Прави — читайте на Фактах ICTV.