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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Наташа Тарчевська |

Евровидение 2021: Францию представит Барбара Прави с песней Voilа

Евровидение 2021: Францию представит Барбара Прави с песней Voilа

Францию на международном конкурсе Евровидение 2021 будет представлять певица Барбара Прави с песней Voilà. В основе композиции лежит чувственная история переживаний и признаний артистки перед своим зрителем.

Первый полуфинал Евровидения пройдет 18 мая в Роттердаме. Участие в песенном конкурсе примут 39 стран.

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А победителя мы узнаем в финале шоу, который состоится 22 мая.

Текст и перевод песни Барбары Прави

В международном прогнозе букмекеров на Евровидение 2021 певица Барбаре Прави занимает первое место. Конкурсная песня артистки показывает ее как сольную исполнительницу, которая вышла из тени.

Текст и перевод песни Барбары Прави — читайте на Фактах ICTV.

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