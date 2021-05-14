65-й песенный конкурс Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме с соблюдением всех карантинных ограничений. В первом полуфинале, который состоится 18 мая, выступят 16 участников.
Порядок выступлений стран был определен жеребьевкой и утвержден исполнительным директором конкурса Мартином Остердалом. Онлайн-трансляцию Евровидения 2021 можно будет посмотреть на СТБ и UA: Первый. Мероприятие начнется в 22.00 по киевскому времени.
Представитель Украины на Евровидении группа Go-A выйдет на сцену конкурса в первом полуфинале под 15-м номером.
Какие песни будут исполнять участники Евровидения в первом полуфинале — смотрите на Фактах ICTV.
The Roop – Discoteque (Литва)
Ana Soklič – Amen (Словения)
Manizha – Russian woman (Россия)
Tusse – Voices (Швеция)
Montaigne – Technicolor (Австралия)
Vasil – Here I Stand (Северная Македония)
Lesley Roy – Maps (Ирландия)
Elena Tsagrinou – El Diablo (Кипр)
TIX – Fallen Angel (Норвегия)
Albina – Tick-Tock (Хорватия)
Hooverphonic – The Wrong Place (Бельгия)
Eden Alene – Set Me Free (Израиль)
Roxen – Amnesia (Румыния)
Efendi – Mata Hari (Азербайджан)
Go-A – Shum (Украина)
Destiny – Je Me Casse (Мальта)
Прогнозы букмекеров на Евровидение 2021
В международном прогнозе букмекеров на Евровидение 2021 лидирует певица Barbara Pravi, которая будет представлять Францию.
Второе место занимает группа Maneskin из Италии. А на третьей позиции расположилась исполнительница из Мальты — Destiny. Пятерку лидеров закрывают представители Швейцарии и Исландии. Украинская группа Go-A занимает 8 место в рейтинге букмекеров.
Фото: Eurovision.ua