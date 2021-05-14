Что означает образ Go-A на Евровидении 2021 и кто его создал

Уже 18 мая Украину на Евровидении 2021 в первом полуфинале представит группа Go-A. Концертный образ для нее был создан украинским дизайнером Дмитрием Курятой.

Про образ Go-A на Евровидении 2021 и его создание — читайте на Фактах ICTV.

По словам Дмитрия, при создании образа для музыкального коллектива он вдохновлялся первоначальным вариантом песни Шум, который не был адаптирован к формату Евровидения.

— Всегда, когда я слушаю музыку, у меня возникает визуальный ряд и ассоциации с ней. Это не обязательно костюмы — это могут быть картинки, которые никак не связаны с одеждой. Когда уже нарисовалась концепция, каким мы хотим видеть этот номер, я нарисовал один вариант эскизов, — сказал Курята.

Дизайнер рассказал, что были сомнения, поскольку у постановщиков в голове была одна история, у него — вторая, у артистов — третья. В связи с этим они практически кардинально изменили концепцию номера с точки зрения костюмов. И уже второй вариант нарисованных Дмитрием эскизов понравился всем.

Курята рассказал, что зеленая шуба, в которой на сцене предстанет фронтвумен группы Екатерина Павленко — это тонкий намек на народный украинский элемент.

— В карпатском народном костюме есть такое понятие как гуня — это такая лохматая форма меха. Очень-очень тонко мы используем народные элементы, так, чтобы их никто не увидел. Чем больше подтекстов и наслоений ты делаешь, пусть внутренних, о которых не обязательно говорить вслух, тем более глубокий и яркий получается образ, — поделился дизайнер.

Также Дмитрий заинтриговал и рассказал о интересном металлическом элементе, который Екатерина наденет на себя для более дерзкого образа. Он был создан дизайнером Еленой Романовой.

На создание образа для остальных участников коллектива Дмитрия вдохновил первоначальный клип группы Go-A на песню Шум.

— Для каждого парня проработан костюм согласно телосложению. У каждого своя индивидуальная форма, — рассказал кутюрье.

Курята поделился, что на создание самих костюмов, не считая разработки концепции и эскизов, ушла неделя. Четыре дня из которой пришлись на начало локдауна в Киеве, когда все магазины были закрыты.















Зеленая шуба и металлический элемент: как создавались костюмы Go-A для Евровидения 2021 / 4 фотографии

Также он упомянул о том, что работал с группой в прошлом году, когда они должны были выступать на Евровидении 2020 с песней Соловей.

— Костюм, который мы создали для номера Соловей, мне самому очень понравился. Это был интересный путь от эскиза к созданию формы. То, что получилось, отличается от того, что было предварительно нарисовано, ведь примерки и сама постановка добавляют свои коррективы. Но прошлогодний образ был довольно удачным, — сказал Курята.

Также дизайнер рассказал, что ему было очень легко работать с Go-A, поскольку ребята полностью ему доверились.

Номер Go-A на Евровидении 2021

В создании концертного номера Go-A для Евровидения 2021 коллективу помогают хореограф Константин Томильченко и режиссер-постановщик Александр Братковский.

В основе номера лежит пробуждение, наступление весны и начало чего-то нового. Также Братковский рассказал, что графика, визуальные эффекты и хореография будут гармонично дополнять конкурсный номер Go-A.