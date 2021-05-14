Украинская певица Джамала рассказала, как ей удалось похудеть и какой диеты она придерживалась. Также она поведала, куда поедет отдыхать летом.

По словам артистки, во время диеты очень важно не голодать.

— Если я чувствовала, что хочу есть, то брала с собой горсть орешков, и это мне очень помогало. На завтрак я ела, например, омлет и салат, на обед — индейку и салат, на ужин — стакан безлактозного молока или салат с рыбой, — сказала Джамала.

Певица призналась, что очень любит мучное и сладкое, поэтому она себя в этом ограничивает.

Также Джамала рассказала, что сейчас у нее очень много планов, и она еще не думала, куда отправится отдыхать летом.

— Я зависима от моря и не могу без воды, — сказала артистка.

Джамала выпустила новый альбом

В конце апреля Джамала презентовала новый альбом 5:45. В него вошли треки, которые она писала в течение двух лет.

В ЕР артистки вошло пять синглов. Все композиции исполнительница создавала вместе с электронными музыкантами.

Фото: Джамала