В 11 выпуске шоу Холостяк 11 состоялось беспрецедентное событие – в шоу вернулась выбывшая участница Юлия Зайка.

Первая фаворитка шоу не смогла смириться с тем, что история отношений с главным героем шоу Михаилом Заливаком оборвалась так неожиданно.

Девушка отчаянно боролась за любовь.

У главного холостяка страны не было для нее розы еще в восьмом выпуске. Однако по дороге к автомобилю девушка уговорила мужчину дать ей второй шанс.

В девятом выпуске девушка пыталась всячески завладеть вниманием холостяка, даже присоединилась к индивидуальному свиданию Ани.

Но в видеообращении никак не могла подобрать слов, что натолкнуло Михаила Заливако на мысль, что ее чувства не слишком сильны.

Но девушка не оставила попыток найти счастье на проекте, и в 11 выпуске передала холостяку через ведущего шоу Григория Решетника приглашение на встречу.

– Михаил, начнем все сначала? Жду тебя на месте нашей первой встречи, – написала Зайка в письме.

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Девушка надела бархатное платье, которое холостяк подарил ей на первом свидании, даже сделала такую же прическу, как в тот день.

Ждала мужчину Юля Зайка на том же месте, где состоялась их первая встреча.

Девушка призналась Михаилу в любви и он в очередной раз дал ей шанс.

Михаил позвонил своей маме и познакомил ее с девушкой. Встретился главный герой и с мамой Зайки.

Наконец пара пошла на прогулку и в цветочном магазине холостяк подошел к вазе с розами и вручил одну из них Юле.

– Я хочу, чтобы ты вернулась, – сказал холостяк, протянув девушке цветок.

После этого Михаил признался, что у него снова екнуло в сердце.

Таким образом впервые в истории проекта финалистками стали три девушки – Анна Богдан, Розали Номбре и Юлия Зайка Бельченко.

Фото: Холостяк, Юлия Зайка Бельченко