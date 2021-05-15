В 11 выпуске шоу Холостяк 11 состоялось беспрецедентное событие – в шоу вернулась выбывшая участница Юлия Зайка.
Первая фаворитка шоу не смогла смириться с тем, что история отношений с главным героем шоу Михаилом Заливаком оборвалась так неожиданно.
Девушка отчаянно боролась за любовь.
У главного холостяка страны не было для нее розы еще в восьмом выпуске. Однако по дороге к автомобилю девушка уговорила мужчину дать ей второй шанс.
В девятом выпуске девушка пыталась всячески завладеть вниманием холостяка, даже присоединилась к индивидуальному свиданию Ани.
Но в видеообращении никак не могла подобрать слов, что натолкнуло Михаила Заливако на мысль, что ее чувства не слишком сильны.
Но девушка не оставила попыток найти счастье на проекте, и в 11 выпуске передала холостяку через ведущего шоу Григория Решетника приглашение на встречу.
– Михаил, начнем все сначала? Жду тебя на месте нашей первой встречи, – написала Зайка в письме.
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Девушка надела бархатное платье, которое холостяк подарил ей на первом свидании, даже сделала такую же прическу, как в тот день.
Ждала мужчину Юля Зайка на том же месте, где состоялась их первая встреча.
Девушка призналась Михаилу в любви и он в очередной раз дал ей шанс.
Михаил позвонил своей маме и познакомил ее с девушкой. Встретился главный герой и с мамой Зайки.
Наконец пара пошла на прогулку и в цветочном магазине холостяк подошел к вазе с розами и вручил одну из них Юле.
– Я хочу, чтобы ты вернулась, – сказал холостяк, протянув девушке цветок.
После этого Михаил признался, что у него снова екнуло в сердце.
Таким образом впервые в истории проекта финалистками стали три девушки – Анна Богдан, Розали Номбре и Юлия Зайка Бельченко.
Фото: Холостяк, Юлия Зайка Бельченко