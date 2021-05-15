Участница шоу Холостяк 11 Дарья Ставничая, которая покинула проект в 11 выпуске за шаг до финала, не жалеет, что заполнила анкету для участия в шоу.

– Все в нашей жизни имеет начало и конец. У нас с Мишей было счастливое начало, красивая история, наполненная волнением, искренностью, влюбленностью, но, к сожалению, этой истории пора заканчиваться, – написала на своей странице в Instagram Дарья Ставничая.

Девушка уверяет, что проект доказал ей, что не стоит бояться и скрывать свои чувства.

– Я благодарна судьбе за возможность посмотреть на себя со стороны. Конечно же, очень жаль, что на этом этапе наши отношения были прерваны, но жизнь на этом не остановилась!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Холостяк 11???? (@stavnicha_dasha)

Участница Холостяка 11 убеждает, что реалити-шоу изменило направление, которым она двигалась, к лучшему.

Холостяк 11 выпуск 11

14 мая в 11 выпуске шоу Холостяк 11 проект за шаг до финала покинула спортсменка Дарья Ставничая.

Главный герой шоу Михаил Заливако не дал ей розу, так как почувствовал, что девушка закрылась от него и сосредоточилась на неудачном общении с его мамой.

В финале 21 мая впервые за всю историю шоу за сердце холостяка сразятся трое участниц – Анна Богдан, Розали Номбре и Юлия (Зайка) Бельченко.

Источник: Дарья Ставничая

Фото: Холостяк