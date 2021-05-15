Холст Энди Уорхола, найденный много лет назад в гараже рокера Элиса Купера, может стать самым продаваемым произведением искусства в штате Аризоне в США.
Легенда музыки Элис Купер намерен продать на аукционе картину Энди Уорхола Маленькое электрическое кресло.
Холст выставят 23 октября на аукционе, который организует галерея Ларсен в Скоттсдейле (США). По оценкам галереи, за него можно выручить от $2,5 млн до $4,5 млн.
Красный акрил и шелкография на холсте были частью серии Уорхола Смерть и катастрофа. Поп-художник часто собирал снимки из различных журналов, чтобы использовать их в качестве вдохновения для своих работ. Среди них были изображения электрического стула.
Произведение искусства было подарком на день рождения в 70-х от подруги, которая в свое время дружила с художником. Купер также планирует сделать полотно доступным для всеобщего просмотра.
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