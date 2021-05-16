Королевские советники призвали герцога и герцогиню Сассакских отказаться от своих титулов после последнего “позорного” интервью принца Гарри, в котором он в очередной раз раскритиковал королевскую семью.

Придворные королевы Елизаветы II сообщили ей о своем возмущении и назвали ситуацию растущим ощущением “растерянности и предательства”.

Больше всего они возмущены критикой Гарри относительно родительских качеств его отца, принца Чарльза.

— Герцог Сассекский в течение длительного времени пытается подчеркнуть, что он ничем не отличается от других, критикуя учреждение, которое, по его мнению, принесло ему немало боли. Из этого следует понимание того, что если вы настолько не любите это учреждение, вас следует отказаться от титулов, — сказал один из королевских советников.

Другой источник в королевской семье отметил токсичность, которая сейчас существует между герцогами Сассекскими и остальными членами королевской семьи.

— Они должны стать просто Гарри и Меган. Если они откажутся, то должны объяснить почему.

В то же время, в королевской семье пока не собираются делать никаких официальных шагов по лишению супругов герцогов титулов. Однако, давление с соответствующей просьбой демонстрирует, насколько глубоко во дворце заметно ощущение предательства.

Читайте Принц Гарри устроился на работу в Кремниевую долину

Ожидается, что принц Гарри вернется в Великобританию 1 июня для открытия статуи своей матери, принцессы Дианы.

Интервью принца Гарри для подкаста Дакса Шепарда

После скандального интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри, Гарри дал интервью американскому актеру Даксу Шепарду. Оно вышло в четверг, 13 мая.

В нем он рассказал, что прошел цикл боли и страданий в британской королевской семье, с чем ему помогла справиться жена Меган Маркл, а также психотерапия. Также он раскритиковал за отцовство принца Чарльза.