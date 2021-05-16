В 2022 году в США состоится аналог песенного конкурса Евровидение American Song Contest.
За победу в прямом эфире будут соревноваться представители от 50 штатов, пяти территорий США, а также от Вашингтона и округа Колумбия.
Конкурс будет состоять из трех отборочных этапов, полуфиналов и финала.
Исполнительный руководитель песенного конкурса Евровидение Мартин Остердал доволен тем, что нашли партнеров для проведения праздника музыки в США.
– В течение 65 лет Евровидение объединяло людей далеко за пределами. Как владельцы этого чрезвычайно успешного формата, мы видели, что он покорил миллионы сердец во всей Европе и не только. Мы рады, что сможем поделиться этим уникальным конкурсом, праздником оригинальных песен с американским народом, – отметил он.
Желающие принять участие в конкурсе смогут подать заявку уже в ближайшее время.
Евровидение 2021
18 мая в Роттердаме состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2021, в котором примут участие 16 стран.
Украинская группа Go-A выступит под 15-м номером.
Прямую трансляцию в Украине можно будет смотреть на телеканалах СТБ и UΛ: Перший.
Источник: eurovision.tv
Фото: eurovision.tv