В 2022 году в США состоится аналог песенного конкурса Евровидение American Song Contest.

За победу в прямом эфире будут соревноваться представители от 50 штатов, пяти территорий США, а также от Вашингтона и округа Колумбия.

Конкурс будет состоять из трех отборочных этапов, полуфиналов и финала.

Исполнительный руководитель песенного конкурса Евровидение Мартин Остердал доволен тем, что нашли партнеров для проведения праздника музыки в США.

– В течение 65 лет Евровидение объединяло людей далеко за пределами. Как владельцы этого чрезвычайно успешного формата, мы видели, что он покорил миллионы сердец во всей Европе и не только. Мы рады, что сможем поделиться этим уникальным конкурсом, праздником оригинальных песен с американским народом, – отметил он.

Желающие принять участие в конкурсе смогут подать заявку уже в ближайшее время.

Евровидение 2021

18 мая в Роттердаме состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2021, в котором примут участие 16 стран.

Украинская группа Go-A выступит под 15-м номером.

Прямую трансляцию в Украине можно будет смотреть на телеканалах СТБ и UΛ: Перший.

Источник: eurovision.tv

Фото: eurovision.tv