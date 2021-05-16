За несколько дней до старта песенного конкурса Евровидение 2021 член польской делегации в Роттердаме сдал положительный тест на коронавирус.

Это обнаружили во время планового экспресс-тестирование в субботу, 15 мая.

Согласно протоколу, инфицированное лицо теперь отправится на самоизоляцию. Остальные члены делегации, а также исполнитель RAFAŁ, который представит свою страну с песней The Ride, сделают повторные ПЦР-тесты и не должны контактировать между собой, а также с членами других команд-участниц песенного конкурса.

Ранее организаторы конкурса ввели следующие правила:

чтобы попасть в комплекс Ahoy, где проходит Евровидение-2021, необходимо делать тест на Covid-19 каждые 48 часов;

только отрицательный результат теста позволяет получить доступ и активацию для СМИ;

в Ahoy можно находиться только в специальных масках, которые выдают на входе.

По такой же процедуре в помещение комплекса допускают персонал и организаторов конкурса.

Песенный конкурс Евровидение-2021 пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. На нем Украина представит группа Go-A с композицией Шум.

Порядок выступлений полуфиналистов Евровидения-2021

В первом полуфинале, который состоится 18 мая, выступят 16 участников.

Украинская группа Go-A выйдет на сцену Евровидения в первом полуфинале под 15-м номером.

Подробнее о порядке выступлений стран на песенном конкурсе Евровидение-2021 читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Eurovision World