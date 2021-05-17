Евровидение 2021: в нидерландском Роттердаме прошла церемония открытия

В нидерландском городе Роттердам прошла церемония открытия песенного конкурса Евровидение 2021.
Мероприятие состоялось в терминале Cruise Terminal Rotterdam. Вместо традиционной красной участников конкурса встретила бирюзовая дорожка.
Церемонию открытия транслировалась в режиме онлайн.
Стоит отметить, что на открытии не смог присутствовать представитель Исландии, у которого был диагностирован коронавирус.
Порядок выступления полуфиналистов Евровидения 2021
В первом полуфинале, который состоится 18 мая, выступят 16 участников.
Первым выступил литовский представитель The Roop с композицией Discoteque, второй будет словенская певица Ana Soklič с песней Amen, а третьей выступит россиянка Manizha, которая споет композицию Russian woman.
Представитель Украины, группа Go-A, выйдет на сцену Евровидения в первом поуфинале под 15-м номером.