В нидерландском городе Роттердам прошла церемония открытия песенного конкурса Евровидение 2021.

Мероприятие состоялось в терминале Cruise Terminal Rotterdam. Вместо традиционной красной участников конкурса встретила бирюзовая дорожка.

Церемонию открытия транслировалась в режиме онлайн.

Стоит отметить, что на открытии не смог присутствовать представитель Исландии, у которого был диагностирован коронавирус.















Евровидение 2021: в нидерландском Роттердаме прошла церемония открытия / 4 фотографии

Порядок выступления полуфиналистов Евровидения 2021

В первом полуфинале, который состоится 18 мая, выступят 16 участников.

Первым выступил литовский представитель The Roop с композицией Discoteque, второй будет словенская певица Ana Soklič с песней Amen, а третьей выступит россиянка Manizha, которая споет композицию Russian woman.

Представитель Украины, группа Go-A, выйдет на сцену Евровидения в первом поуфинале под 15-м номером.