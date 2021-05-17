PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Дмитро Кудрявцев |

Евровидение 2021: в нидерландском Роттердаме прошла церемония открытия

Евробачення 2021

В нидерландском городе Роттердам прошла церемония открытия песенного конкурса Евровидение 2021.

Мероприятие состоялось в терминале Cruise Terminal Rotterdam. Вместо традиционной красной участников конкурса встретила бирюзовая дорожка.

Читайте
Зеленая шуба и металлический элемент: как создавались костюмы Go-A для Евровидения 2021

Церемонию открытия транслировалась в режиме онлайн.

Стоит отметить, что на открытии не смог присутствовать представитель Исландии, у которого был диагностирован коронавирус.

  • Евровидение 2021: в нидерландском Роттердаме прошла церемония открытия
  • Евровидение 2021: в нидерландском Роттердаме прошла церемония открытия
  • Евровидение 2021: в нидерландском Роттердаме прошла церемония открытия
  • Евровидение 2021: в нидерландском Роттердаме прошла церемония открытия
  • Евровидение 2021: в нидерландском Роттердаме прошла церемония открытия
  • Евровидение 2021: в нидерландском Роттердаме прошла церемония открытия
  • Евровидение 2021: в нидерландском Роттердаме прошла церемония открытия
  • Евровидение 2021: в нидерландском Роттердаме прошла церемония открытия
Евровидение 2021: в нидерландском Роттердаме прошла церемония открытия / 4 фотографии

Порядок выступления полуфиналистов Евровидения 2021

В первом полуфинале, который состоится 18 мая, выступят 16 участников.

Первым выступил литовский представитель The Roop с композицией Discoteque, второй будет словенская певица Ana Soklič с песней Amen, а третьей выступит россиянка Manizha, которая споет композицию Russian woman.

Представитель Украины, группа Go-A, выйдет на сцену Евровидения в первом поуфинале под 15-м номером.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка