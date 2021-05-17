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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Євгенія Шапоренко |

Черная вдова со Скарлетт Йоханссон: вышел свежий тизер фильма

Черная вдова со Скарлетт Йоханссон: вышел свежий тизер фильма

Студия Marvel представила новый тизер к фильму Черная вдова со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Премьера ленты состоится меньше чем через два месяца.

На видео Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) и Елена Белова (Флоренс Пью) на внедорожнике спасаются от мотоциклистки с автоматом. Сначала может показаться, что девушки проигрывают в этой гонке, однако их изобретательность поможет справиться с этой опасностью.

Сюжет ленты разворачивается после событий в аэропорту Лейпциг-Галле. Наташа вспоминает Красную комнату, где готовили таких профессиональных убийц, как она, и решает навсегда разобраться с людьми, которые изменили ее жизнь.

Первый трейлер Венома 2

Компания Sony Pictures представила официальный трейлер фильма Веном 2 (Venom: Let There Be Carnage).

В нем показано, как спокойная жизнь главного героя Эдди Брока, роль которого исполняет Том Харди, меняется, когда из тюрьмы выходит серийный убийца Клетус Кэссиди, которого играет Вудди Харрельсон.

Фото: Marvel

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