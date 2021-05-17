Уже совсем скоро стартует международный конкурс Евровидение 2021 в Нидерландах. Украину там будет представлять группа Go-A с песней Шум.

Факты ICTV публикуют прогноз относительно финалистов и победителя от продюсера Хит ФМ и судьи Нацотбора на Евровидение Виталия Дроздова.

Go-A — Шум (Украина)

Генеральный продюсер Хит ФМ и судья Нацотбора на Евровидение в Украине Виталий Дроздов уверен, что Go-A смогут запомниться европейскому зрителю, но прошлогодняя песня группы все-таки была сильнее.

— Я не буду лукавить, мне кажется, что прошлогодняя их песня Соловей была для Евровидения более перспективной, она могла охватить более широкую аудиторию. Но это не означает, что песня Шум недостойная. Она тоже очень достойная и хорошая песня, — отметил продюсер.

По его словам, главные отличительные черты трека Шум — магнетический транс с яркими национальными мотивами и колоритом.

— Это достаточно интересная смесь. Потому что такая шаманская музыка нечасто появляется на Евровидение, а это значит, что наша песня будет заметной, наш участник будет выделяться на фоне других. Есть шанс, что группа получит баллы из разных частей Европы. Если будет номер, который подчеркнет этот магнетизм, то общий пазл может сложиться в неплохие результаты, — рассказывает Дроздов.

Barbara Pravi — Voila (Франция)

Виталий Дроздов отметил, что песня представителя Франции абсолютно не формат для Евровидения.

— Это что-то свое, исконно французское. Это песня похожа на канонический французский шансон. Этим она сможет выделиться на фоне других, — заявил продюсер.

Он уверен, что у большого количества европейцев как молодого, так и старшего поколения такой французский милый шансон ассоциируется с чем-то безумно романтическим.

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— За последний год в нашей жизни стало настолько мало романтики, что это может сработать хорошо. Думаю, в десятку войдет, может даже в пятерку, но не думаю, что она сможет победить, — рассказал Виталий Дроздов.

Elena Tsagrinou — El Diablo (Кипр)

— Я не могу сказать, что эта песня мне очень нравится, но у нее есть два плюса. Она звучит как что-то знакомое. А это хорошо для песни, которая претендует на то, чтобы понравиться с первого раза. Эта песня звучит в формате Евровидения последних 10 лет, — рассказывает Дроздов об участнице из Кипра.

Natalia Gordienko — SUGAR (Молдова)

— Песня неплохая и она может понравится Южной, Центральной и Восточной Европе. Эта песня откровенная и сексуальная, поэтому очень напоминает певицу Maruv. Однако ту, которую поняли бы артисты, выросшие в 90-е и всю музыку воспринимают по старым понятиям того времени. Это может сыграть странную штуку, ей просто не поверят. Номер может оказаться достаточно вульгарным и несимпатичным, — отметил продюсер Хит ФМ.

VICTORIA — Growing Up Is Getting Old (Болгария)

— Не скажу, что эта песня мне очень нравится, но шансы на вхождение в 10-ку приличные. Это трогательная и тихая баллада, которая может тронуть людей. Для меня она скучная, — заявил Дроздов, комментируя песню Болгарии на Евровидение.

Daði og Gagnamagnið — 10 Years (Исландия)

— Думаю, что у этой песни будет самый запоминающийся номер. Но запомнится он не пафосом и технологиями, а простотой и новой искренностью. Эти картонные гитары и синтезаторы в стиле стимпанк, наивная и мила хореография. В этом всем песня не самый главный ингредиент, но она тоже не самая плохая. Думаю, они одни из главных претендентов на победу, — отметил эксперт.

The Roop — Discoteque (Литва)

— Это один из фаворитов. Яркая песня, которая явно будет выделяться на общем фоне. Насколько мне известно, артисты будут использовать тот же номер, что и на Нацотборе. Я думаю, что это будет яркое и хореографическое представление. Эта песня может войти в 10-ку или даже в пятерку, — добавил Виталий Дроздов.

Blind Channel — Dark Side (Финляндия)

В Евровидении 2021 две страны представили песни в стиле рок.

— На мой взгляд эта песня посильнее, чем у итальянцев. У финов хороший стадионный припев, что является плюсом для такого конкурса. Тем более у песни много электроники и даже немного рэпа. Они могут собрать голоса всех любителей непопсы, которые вдруг захотят посмотреть этот конкурс. Но вопрос, сколько из них будут голосовать и хватит ли этих голосов, чтобы собрать приличное количество балов, — рассказывает продюсер.

Maneskin — Zitti E Buoni (Италия)

По словам судьи Нацотбора Виталия Дроздова, песня итальянцев больше напоминает альтернативный рок.

— Много перегруженного гитарного звука. Не думаю, что много поклонников такой музыки смотрит Евровидение, в отличие от любителей поп-рока. Мне сложно понять, кто будет голосовать за эту группу. Песня интересная, как для любителя альтернативы, мне она понравилась, — отметил Дроздов.

К слову, именно итальянцы сейчас находятся на первом месте по прогнозам букмекеров.

Manizha — Russian Woman (Россия)

— Мне очень нравится певица Манижа. Я за ней слежу уже несколько лет. Однако, это явно не ее лучшая песня. Мне кажется для традиционной аудитории Евровидения в этой песне будет не за что зацепиться. Разве что россияне придумают уникальный номер, обычно у них на это деньги есть и они их не жалеют. Самой песней Манижа вряд ли сможет удивить, — подчеркнул Дроздов.

Церемония открытия Евровидения 2021

В Роттердаме прошла церемония открытия Евровидения 2021, на которой присутствовали участники песенного конкурса. Мероприятие состоялось в терминале Cruise Terminal Rotterdam.

Исполнителей встретила бирюзовая дорожка, вместо традиционной красной. На открытии не смог присутствовать участник из Исландии, поскольку у него обнаружили коронавирус.