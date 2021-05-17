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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Кто будет объявлять оценки от Украины на Евровидении 2021

tayanna

Спикером Украины на международном песенном конкурсе Евровидение 2021 станет певица Tayanna.

Об этом сообщили на официальной странице Общественного в Instagram.

Именно Tayanna в финале Евровидения, которое состоится 22 мая, сообщит результаты голосования национального жюри Украины.

Сама Tayanna дважды участвовала в Нацотборе на Евровидение. Но одержать победу ей не удавалось ни разу, певица занимала вторые места.

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В 2019 году звезда в третий раз заявила, что будет готовиться к Национальному отбору на Евровидение, но впоследствии отказалась от участия.

Кто едет на Евровидение 2021 от Украины

Представителем Украины на Евровидении 2021 станет электро-фолк группа Go-A. На сцене в Роттердаме коллектив выполнит полностью украиноязычную песню Шум.

В основе конкурсной композиции лежит украинская мифология и обряд пробуждения всего живого.

Подробнее о группе Go-A на Евровидении 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Tayanna

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