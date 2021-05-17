Уже 18 мая во Роттердаме стартует первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2021. Именно тогда выступит и представитель Украины группа Gо-А с песней Шум.

В рамках спецпроекта от телеканала СТБ представители Украины на Евровидении прошлых лет Злата Огневич и Мария Яремчук, участники Нацотбора Элина Иващенко и KHAYAT, судья Нацотбора 2020 Виталий Дроздов и ведущий Нацотбора Сергей Притула поделились своими впечатлениями от песни Шум и рассказали, почему считают ее уникальной.

Певица Злата Огневич отметила, что команда Gо-А сняла крутой клип на песню Шум. Кроме того, в видео прослеживаются много глубинных месседжей.

— Меня он невероятно растрогал. Заставляет задуматься о том, в какое время и в каком мире мы живем. Мне очень импонируют артисты, у которых есть месседж. Импонируют артисты, которым есть что сказать за пределами Украины, — отметила Злата Огневич.

Участница Нацотбора на Евровидение Элина Иващенко добавила, что для нее важной составляющей является энергетика в песне. Именно Шум — очень эмоциональная композиция.

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— И, возможно, иностранцы посчитают эту песню немного странной, потому что они не знают текста, перевода, но я убеждена, что они потом обязательно загуглят и перечитают. Я в этом просто не сомневаюсь. Это тот случай, когда исполнитель и песня очень лаконично сочетаются в тандеме, — подчеркнула певица.

Участница Евровидения 2014 Мария Яремчук отметила, что ей не нравятся классические номера на конкурсе, например, тех девушек, которые в мини-юбках с четырьмя танцорами делают сальто посреди номера.

— А мне нравится странность в лучшем смысле этого слова. И поэтому Go-A, безусловно, будут выделяться среди других участников. И мне нравится минимализм. То есть их хореография, которая хоть и очень минимальная, но и очень вирусная. Поэтому я желаю им успеха и удачи, — убеждена Мария Яремчук.

Участник Нацотбора на Евровидение KHAYAT добавил, что песня Шум несет тот же код нации, который идентифицирует украинцев среди всех. Также, по его словам, в песне прослеживается колоритный симбиоз нашего прошлого и будущего.

— Ведь история, которая транслируется в этой песне, очень гармонично сопряжена с современным саундом. Go-A, хочу пожелать вам, чтобы вы были уверены в своих силах, потому что украинцы с вами. Мы болеем за вас. И, конечно, не забудьте кайфонуть на сцене, потому что это главный залог успеха, — заявил KHAYAT.

Генпродюсер Хит ФМ и судья Нацотбора на Евровидение Виталий Дроздов отметил, что прошлогодняя песня группы Соловей ему нравилась больше. Однако это не означает, что композиция Шум менее достойная.

— Главные ее признаки, отличительные черты — это магнетический транс, я бы сказал. Яркие национальные мотивы, яркий национальный колорит. Это довольно интересная смесь, потому что такая шаманская музыка не часто появляется на Евровидении. А это значит, что песня наша точно будет заметна, наш исполнитель выделяться среди других и, соответственно, есть шанс, что он получит большое количество баллов из разных частей Европы, — подчеркнул Дроздов.

Неизменный ведущий Национального отбора на Евровидение Сергей Притула убежден, что песня после двух прослушиваний залетает в голову.

— На Евровидении главное — не слиться с другими участниками. Я пересмотрел выступления практически всех претендентов на победу на Евровидении — достаточно много однообразного контента. Такого, что предложили Go-A и Украина в целом, я на Евровидении не вижу. И это на самом деле преимущество — не слиться, а выделиться среди других, — подчеркнул Сергей Притула.

Порядок выступления полуфиналистов Евровидения 2021

18 мая в первом полуфинале Евровидения выступят 16 участников.

Первым выступил литовский представитель The Roop с композицией Discoteque, второй будет словенская певица Ana Soklič с песней Amen, а третьей выступит россиянка Manizha, которая споет композицию Russian woman.

Представитель Украины, группа Go-A, выйдет на сцену Евровидения в первом поуфинале под 15-м номером.