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Факты / Шоу-бизнес / Мода
Каріна Зуєва |

Макс Барских представил капсульную коллекцию, посвященную дуэту с Zivert

Макс Барских

Украинский певец Макс Барских презентовал новую лимитированную линейку одежды, посвященную его дуэту с Zivert и их общему проекту Bestseller.

Новая коллекция, созданная в коллаборации с его премиальным брендом Nick Vangard и посвящена аудио-визуальному проекту в стиле киберпанк Bestseller.

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В капсульной коллекции представлено шесть единиц одежды в стиле streetwear — четыре варианта худи и четыре варианта футболок с удлиненными рукавами. Основные цвета — черный и белый.

  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
Макс Барских представил капсульную коллекцию, посвященную дуэту с Zivert / 3 фотографии

В основу представленной одежды легли визуальные элементы и кадры из клипа Bestseller, снятые украинским fashion-фотографом Ксенией Каргиной.

Ранее Макс Барских уже запускал свой мерч #Вerega и Nezemnaya в сотрудничестве с Litkovskaya.

  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
  • Макс Барских представил капсульную коллекцию одежды, посвященную проекту с Zivert
Макс Барских представил капсульную коллекцию, посвященную дуэту с Zivert / 8 фотографий

Макс Барских представил новый клип

В марте Макс Барских и российская поп-певица Zivert презентовали новый клип на песню Bestseller. Эту видеоработу артисты посвятили проблеме социальных тенденций.

По словам Барских, современные люди проводят много времени в социальных сетях, из-за чего отдаляются от реальности.

Фото: пресс-служба Макса Барских

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