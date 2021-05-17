Украинская группа Go-A появилась на церемонии открытия Евровидения 2021 в костюмах из переработанного пластика. Наряд коллектива был создан в черно-белых тонах в стиле стимпанк.

Группа Go-A призывает своих поклонников брать с них пример и заботиться о планете Земля. Ведущая церемонии открытия отметила, что участники коллектива похожи на героев фильма Матрица.

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Кроме этого, Go-A объяснил значение конкурсной композиции Шум. Солист группы Тарас Шевченко подчеркнул, что в основе песни лежит украинская мифология и Дух леса.

Go-A выйдет на сцену Евровидения 2021 в первом полуфинале, который состоится 18 мая, под 15-м номером.

Церемония открытия Евровидения 2021

В Роттердаме прошла церемония открытия Евровидения 2021, на которой присутствовали участники песенного конкурса. Мероприятие состоялось в терминале Cruise Terminal Rotterdam.

Исполнителей встретила бирюзовая дорожка, вместо традиционной красной. На открытии не смог присутствовать участник из Исландии, поскольку у него обнаружили коронавирус.

Фото: Go-A