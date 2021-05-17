Музыка в дорогу 2021 — лучшие треки

Обычная поездка автомобилем на работу или по другим делам часто зависит от музыки, которую вы слушаете. Правильно подобранный плейлист может поднять ваше настроение и настроить на продуктивный день.

В 2021 году исполнители выпустили много качественных и драйвовых хитов. С начала 2021 года мировые чарты покорило много артистов, среди которых оказались: Билли Айлиш, Дуа Липа, The Weeknd, Doja Cat и Бруно Марс.

Отправляетесь вы в дорогу сами или вместе с близкими, хорошая музыка всегда предоставит возможность насладиться моментом и отдохнуть от повседневной жизни.

Факты ICTV подготовили подборку музыки, которая поднимет ваше настроение и станет залогом незабываемого путешествия.

В ней собраны лучшие хиты 2021 года как мировых, так и украинских исполнителей. Слушая плейлист, каждый сможет найти ту песню, которая придется ему по душе.

В подборке вы услышите драйовий рэп от украинской исполнительницы Alyona Alyona, меланхоличный хит от американской певицы Билли Айлиш, признание в любви от испанской певицы Kali Uchis и драйвовый фонк от Бруно Марса и Андерсона Пака — Leave the Door Open.

(Ниже — плейлист в YouTube. Нажмите стрелочку, чтобы послушать следующую песню)