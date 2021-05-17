Украинская певица Тина Кароль прокомментировала отношения с Даном Баланом. Звезда отметила, что между ними присутствовал флирт.

В сториз на странице в Instagram Тина опубликовала совместное фото с Даном и призналась, что они не обманывали своих поклонников.

— Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренни и это наша история. Как будет дальше — это наш secret paradise, — высказалась Тина.

Ранее продюсер проекта Голос страны Владимир Завадюк заявил, что история романтических отношений между Тиной Кароль и Даном Балан была создана специально для рейтинга шоу.

Но Дан Балан также отреагировал на слова продюсера и отметил, что между ним и Кароль действительно была симпатия во время съемок.

Тина Кароль рассказала о своем большом достиженим

Певица Тина Кароль рассказала о самом большом достижении и поделилась своей мечтой.

Звезда призналась, что гордится 12-летним сыном Вениамином, с которым они очень похожи по характеру. Кроме этого, Тина мечтает о дочери.

Фото: Дан Балан