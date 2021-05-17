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Валентина Чорна |

Мы были искренны, это наша история: Тина Кароль об отношениях с Даном Баланом

Тіна Кароль, Дан Балан

Украинская певица Тина Кароль прокомментировала отношения с Даном Баланом. Звезда отметила, что между ними присутствовал флирт.

В сториз на странице в Instagram Тина опубликовала совместное фото с Даном и призналась, что они не обманывали своих поклонников.

— Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренни и это наша история. Как будет дальше — это наш secret paradise, — высказалась Тина.

Ранее продюсер проекта Голос страны Владимир Завадюк заявил, что история романтических отношений между Тиной Кароль и Даном Балан была создана специально для рейтинга шоу.

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Но Дан Балан также отреагировал на слова продюсера и отметил, что между ним и Кароль действительно была симпатия во время съемок.

Тіна Кароль і Дан Балан

Тина Кароль рассказала о своем большом достиженим

Певица Тина Кароль рассказала о самом большом достижении и поделилась своей мечтой.

Звезда призналась, что гордится 12-летним сыном Вениамином, с которым они очень похожи по характеру. Кроме этого, Тина мечтает о дочери.

Фото: Дан Балан

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