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Валентина Чорна |

Наполнена жаждой приключений: Мишель Андраде стала ведущей Орел и Решка. Земляне

мішель андраде

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде стала ведущей шоу Орел и Решка. Земляне. Об этом звезда сообщила на страницах в социальных сетях.

Мишель Андраде обнародовала видео на свою украиноязычную песню Échale, в котором поделилась кадрами со съемок тревел-проекта.

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Певица уверена, что новый сезон Орел и Решка. Земляне поразит зрителей. Премьера проекта состоится уже 5 июня на Новом канале.

— Мне всегда было интересно общаться с людьми, быть ближе, слушать их истории, понимать чем они отличаются, что в них общего и что делает их особенными.

А сейчас такими интересными и невероятными встречами наполнен каждый мой день! А я наполнена вдохновением и жаждой приключений! — призналась Мишель Андраде.

Вторым ведущим Орел и Решка. Земляне станет блогер Кирилл Макашов. Он ведет страницу в Instagram, на которой делится забавными роликами для изучения английского языка.

У Мишель Андраде уже есть опыт в съемках тревел-шоу. Вместе с Алексеем Завгородним (Позитивом) она была ведущей одного из выпусков Орел и Решка. 10 лет, который был посвящен юбилею проекта.

мішель андраде

Мишель Андраде представила альбом ÉCHALE

Певица Мишель Андраде представила альбом ÉCHALE, который насчитывает четыре песни.

Все треки нового альбома певицы записаны на испано-английском. Мишель призналась, что на создание такого проекта его вдохновила поездка в Боливию.

Фото: пресс-служба Нового канала

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