Дуэт сестер Анна-Мария рассказал, что скандал на отборе на Евровидение в 2019 году стал толчком для их карьеры, а не наоборот.

Певицы отмечают, что этот период один из самых сложных в их жизни.

— Скажем честно, этот отбор был самым сложным периодом в нашей жизни. Это было для нас потрясение, которого до этого не было. Конечно, сначала было много и хейта, и комментариев разных. Однако затем мы почувствовали большую поддержку, — отмечают певицы.

Анна и Мария говорят, что им писали люди с поддержкой из Украины, Израиля, России, Грузии, Молдовы, Латвии.

— На самом деле для нас это был эмоционально сложный период. Потому что мы много плакали, не спали, постоянно читали эти комментарии. Хотя сейчас мы понимаем, что этого не стоило делать, — говорят девушки из дуэта Анна-Мария.

По их словам, эта ситуация показала лишь то, что украинское общество разделено.

— Карьеру нам после этого не пришлось реанимировать, поскольку у нас наоборот стало больше концертов, больше поклонников. Многие люди сказали, что благодаря этой ситуации, на первый взгляд, отрицательной, узнали о нас. Мы можем только надеяться и верить в то, что жизнь и время расставят все на свои места. Наша совесть перед собой и перед Богом чистая, — отметили певицы.

Скандал дуэта Анна-Мария на отборе на Евровидение

Дуэт Анна-Мария участвовал в Национальном отборе на Евровидение 2019. В рамках промо к конкурсу девушки дали интервью Роману Скрыпину, который и спросил девушек Чей Крым?

— На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым. Когда едем в Крым, то проезжаем две границы. Этим все сказано, – сказали певицы.

На второй вопрос журналист получил опять неоднозначный ответ, а речь шла о родителях артисток, работающих на оккупационную власть. Мать Анны и Марии — заместитель председателя оккупационного Совета министров Республики Крым и в конце ноября 2019 года стала “омбудсменом” полуострова.

Такие ответы возмутили украинцев, которые всячески критиковали девушек, а судьи шоу отметили, что таким образом они испортили свою репутацию.