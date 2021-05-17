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Факты / Шоу-бизнес
Вікторія Гірко |

Названа победительница конкурса красоты Мисс Вселенная 2021

андреа меса міс всесвіт 2021

Победительницей конкурса красоты Мисс Вселенная 2021 стала Андреа Меса — представительница Мексики. Она стала третьим победителем из этой страны.

Ранее представительницы Мексики получали награду Мисс Вселенная в 1991 и 2010 годах.

Известно, что Андреа Месса работает программистом, поддерживает туризм в штате Чиуауа (Мексика), а также выступает против насилия по гендерному признаку. Кроме того, новая Мисс Вселенная — сертифицированный визажист и модель, занимается кроссфитом и различными экстремальными видами спорта.

Бриллиантовую корону 26-летняя победительница получила из рук Мисс Вселенная 2019, представительницы ЮАР Зозибини Тунзи.

 

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Публикация от Miss Universe (@missuniverse)

Второе место на конкурсе красоты Мисс Вселенная 2021 заняла представительница Бразилии Джулия Гама, а третье — представительница Перу Яник Масета.

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Победительница Мисс Вселенная 2019

Конкурс Мисс Вселенная организаторы вынуждены были перенести с 2020-го на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Поэтому корону в этом году победительнице вручала Мисс Вселенная 2019 Зозибини Тунзи. Интересно, что как и Андреа Меса, Тунзи в свое время также была третьей представительницей ЮАР, завоевавшей этот титул.

Тунзи — представительница африканского народа коса. Она активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов, а также занимается защитой прав женщин в ЮАР.

Фото: Andrea Meza

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