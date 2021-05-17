Татьяна Найник обвинила Меладзе в домогательствах

Экс-участница ВИА Гры Татьяна Найник рассказала, что продюсер группы Константин Меладзе проявлял к ней интерес.

В эфире одного из российских телеканалов Татьяна призналась, что брата Константина Валерия Меладзе она знала задолго до того, как стала участницей группы. Он обещал ей полное уважение, если она попадет в ВИА Гру.

Найник рассказала, что когда она стала частью коллектива, то все было замечательно. Изначально Константин встретил ее в аэропорту и отвез в гостиницу, где ей пришлось раздеться до белья.

— Он хотел посмотреть, как на мне сидит костюм. Ну я и разделась, поскольку работала моделью в купальниках и ничего такого в этом не видела. Думаю, ну ладно, человек воспитанный и интеллигентный, знаю давно, — рассказала Найник.

Она подчеркнула, что братья Меладзе производят впечатления достойных людей. Конечно, ей было неловко раздеваться до белья, но она быстро оделась обратно. Далее они отправились в студию.

— Первый звоночек был, когда он меня на прощание очень не по отечески обнял. Хотя я не давала повода. Он уехал и у нас начались разные переписки. Уже после клипа меня вызвали утром на ковер, якобы что-то не так, — сказала Татьяна.

Артистка рассказала, что общение было странным и она не понимала претензий.

— Я им так восхищалась. Смотрела, как кролик на удава. Думаю, да что же не так. Он берет и сажает меня на колени. Целоваться не лез, но сразу взял за нижнюю часть бедра, без романтики. Меня скукожило, я сидела и не двигалась, — призналась Найник.

Она подчеркнула, что интима у них не было. Также певица убеждена, что Константин не способен на насилие. После инцидента артистка еще полгода выступала в составе группы, однако чувствовала в свою сторону жесткую травлю.

Подписчики Татьяны пришли в шок после признания артистки и поддержали ее в комментариях.

— Никогда бы не подумала про него, тихий, с виду неуверенный в себе. Перестала уважать братьев Меладзе. Татьяна, спасибо за вашу смелость и откровенность, — пишут поклонники.

Татьяна Найник стала участницей группы ВИА Гра в 2002-м, но пробыла в ней менее года. Первый клип с ее участием был снят на песню Стоп!Стоп!Стоп! Также ее можно увидеть в видеоролике на трек Good morning, папа.

Стоит отметить, что более 19 лет Татьяна никому не рассказывала эту историю, кроме близких подруг.

Ани Лорак намекнула, что Меладзе предлагал ей интим

В конце апреля певица Ани Лорак рассказала о сотрудничестве с Константином Меладзе. В 2007 году артистка стала подопечной продюсера, однако их работа продлилась недолго.

По словам исполнительницы, та работа и условия, которые предлагал Меладзе, ей не подошли. Однако она подчеркнула, что не хочет говорить о каких конкретно условиях идет речь, но сказала, что это личная плоскость.

Фото: Татьяна Найник