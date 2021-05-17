Ukrainian Fashion Week 2021 пройдет с 2 по 5 сентября в Мыстецком Арсенале. Из-за карантинных ограничений мероприятие состоится в онлайн-формате без гостей.

Трансляция будет доступна на официальной странице Украинской недели моды, а также на площадках партнеров события.

Организаторы отметили, что мероприятие пройдет под лозунгом внесезонности и будет называться noseason sept 2021.

На Ukrainian Fashion Week 2021 смогут присутствовать только журналисты, байеры и fashion-блогеры.

Истории успеха украинских брендов одежды

Украинские бренды ежегодно становятся все популярнее на мировом рынке. Индустрия моды стремительно развивается и получает признание во всем мире.

В последнее время особым спросом пользуются такие украинские бренды, как NCYZIP, Staff и Blvck Limit.

Истории успеха украинских брендов одежды — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Информатор