PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Что известно о Мисс Вселенной 2021: откровенные фото Андреа Месы

Что известно о Мисс Вселенной 2021: откровенные фото Андреа Месы

Победительница конкурса красоты Мисс Вселенная 2021 Андреа Меса не только главная красавица мира на весь следующий год. Она работает инженером по программному обеспечению, также является сертифицированным визажистом и туристическим амбасадором мексиканского штата Чиуауа.

Андреа выступает против насилия и помогает нуждающимся в Китае, Индии и Индонезии.

После победы на конкурсе Меса планирует переехать в Нью-Йорк, где будет сотрудничать с брендами и благотворительными организациями.

Помимо всего прочего, 26-летняя Мисс Вселенная активно ведет социальные сети и часто радует своих поклонников новыми фотографиями в Instagram.

В профиле Андреа 1,9 тыс. публикаций. За жизнью Месы следит более 921 тыс. подписчиков.

Откровенные фотографии Андреа Месы — смотрите на Фактах ICTV.

  • Мисс Вселенная 2021: откровенные фото Андреа Месы
  • Мисс Вселенная 2021: откровенные фото Андреа Месы
  • Мисс Вселенная 2021: откровенные фото Андреа Месы
  • Мисс Вселенная 2021: откровенные фото Андреа Месы
  • Мисс Вселенная 2021: откровенные фото Андреа Месы
  • Мисс Вселенная 2021: откровенные фото Андреа Месы
  • Мисс Вселенная 2021: откровенные фото Андреа Месы
  • Мисс Вселенная 2021: откровенные фото Андреа Месы
  • Мисс Вселенная 2021: откровенные фото Андреа Месы
  • Мисс Вселенная 2021: откровенные фото Андреа Месы
  • Мисс Вселенная 2021: откровенные фото Андреа Месы
  • Мисс Вселенная 2021: откровенные фото Андреа Месы
Что известно о Мисс Вселенной 2021: откровенные фото Андреа Месы / 6 фотографий

Мисс Вселенная 2021

За корону Мисс Вселенная 2021 боролись 70 участниц. Первое место досталось мексиканке Андреа Месе, второе — представительнице Бразилии — Джулии Гаме. Третье место заняла конкурсантка с Перу — Яник Масета.

Бриллиантовую корону Андреа Месе вручила Мисс Вселенная 2019 Зозибини Тунзи.

Фото: Andrea Meza

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка